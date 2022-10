Kevin de Bruyne marca de falta e Manchester City dorme na liderança do Campeonato Inglês

Publicidade

Com um belo gol de falta marcado por Kevin de Bruyne, o Manchester City venceu o Leicester por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, e vai dormir na liderança do Campeonato Inglês. O triunfo leva a equipe de Pep Guardiola aos 29 pontos e também à liderança provisória da competição.

Vice-líder com 28 pontos, o Arsenal entra em campo neste domingo contra o Notthingham Forest e, em caso de vitória, recupera a dianteira na classificação. Já o Leicester segue com apenas 11 pontos no torneio. Após o triunfo deste sábado, o time do técnico Pep Guardiola vira a chave e centra foco na última rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões. Já classificado para as oitavas de final, o time inglês recebe o Sevilla. Já pelo Campeonato Nacional, o City volta a campo no próximo sábado e vai receber o Fulham. No mesmo dia, o Leicester, como visitante, enfrenta o Everton.

A ausência de Haaland foi o grande problema do City para conseguir furar o sistema defensivo do Leicester, que mesmo jogando em casa, adotou uma postura cautelosa tendo no contra-ataque a sua principal estratégia no primeiro tempo. Na melhor chance que teve na primeira etapa, o time anfitrião parou na defesa de Ederson que interceptou a finalização de Barnes após rápida transição do campo de defesa para o ataque. O City reclamou de um pênalti antes de ir para o intervalo. Grealish foi acionado por João Cancelo, tentou passar pela marcação e caiu na área. O juiz, entretanto, mandou o jogo seguir.

Logo no início do segundo tempo, em um lance de bola parada, o Manchester City inaugurou o marcador no King Power Stadium. Kevin de Bruyne cobrou a falta no capricho, a bola bateu na trave e morreu no fundo da rede: 1 a 0 aos 3 minutos.

A desvantagem fez o Leicester se arriscar no apoio e o empate esteve perto de acontecer ainda antes dos dez minutos. Tielemans emendou um belo chute da entrada da área, o goleiro Ederson conseguiu desviar, e a bola encontrou o travessão.

O Leicester seguiu pressionando enquanto o City, comandado por Kevin de Bruyne, tentava esfriar o ímpeto do adversário cadenciando o ritmo da partida. Mas aos 31 minutos, o time da casa perdeu grande chance de empatar. Ilheanacho recebeu na área e quase marcou com um chute colocado.

O jogo ficou dramático no final, com o City fechado na defesa. O Leicester seguiu em cima e quase empatou graças a uma lambança da defesa do time de Guardiola. Stones tentou afastar o perigo e cabeceou em cima do companheiro Rodri. A bola raspou a trave com Ederson batido no lance.

Apesar de seguir no ataque, o Leicester sofreu com a falta de pontaria nas conclusões amargou uma derrota em casa e segue nas últimas colocações da competição.