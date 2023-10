Kleina elogia Valdivia e vê chileno mais maduro

Apesar de estar fora do jogo deste sábado contra o Paysandu, no Pacaembu, pela Série B, o meia Valdivia foi bastante elogiado pelo técnico Gilson Kleina, do Palmeiras. Segundo o comandante, o jogador adquiriu maturidade e importância para o elenco nesta temporada."Ele tem sido motivado tanto pela ambição coletiva como pela individual. Tem o sonho particular de disputar a Copa de 2014 pelo Chile e também de representar o Palmeiras muito bem", destacou o técnico. "Valdivia tem jogado em alto nível e tem feito gols no final das partidas, algo que passou a acontecer graças ao nosso trabalho físico especial feito com ele", afirmou.O meia chileno recebe atenção especial do clube por ter uma musculatura mais frágil. Valdivia segue um plano particular de treinos, com mais descanso que os demais jogadores e atividades específicas. Durante esta semana ele esteve em compromissos com a seleção chilena, porém não chegou a entrar em campo por estar com uma lesão na coxa direita.Segundo o técnico, o problema não é considerado grave e existe a possibilidade de o meia voltar ao time já na próxima quarta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Atlético-PR pelas oitavas de final Copa do Brasil."Fiz uma reunião com o médico do clube e ele estava muito tranquilo. O Valdivia precisou fazer uma viagem longa (foi à Dinamarca) e tenho certeza que nossos exames vão nos trazer o melhor resultado possível para o retorno dele", disse.