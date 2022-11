Klinsmann minimiza polêmica com Irã e promete ligar para Carlos Queiroz

Publicidade

A polêmica entre Jürgen Klinsmann e a seleção do Irã continua. Após Carlos Queiroz publicar uma carta com inúmeras críticas, o alemão tentou apaziguar e explicar as declarações, que foram consideradas como preconceituosas pelos iranianos e pelo treinador português.

“Vou tentar ligar para ele (Queiroz) e acalmar as coisas. Nunca critiquei ele ou a equipe iraniana. Alguns pensaram até que ele estava criticando o árbitro, porque causa da maneira como eles estavam se comportando no banco de reservas. Tudo o que descrevi foi sua maneira emocional de fazer as coisas, o que é um tanto admirável. O banco de reservas todo vive o jogo. Eles estão pulando para cima e para baixo e Carlos é um cara muito emocional, ele está constantemente tentando dar a seus jogadores toda a sua energia e direção”, explicou Klinsmann, ex-jogador e ex-técnico de Estados Unidos e Alemanha.

Klinsmann insinuou que a seleção iraniana teria influenciado a arbitragem na vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales. Foto: Matthew Childs/Reuters

O Irã ainda não se pronunciou sobre as novas declarações de Klinsmann, que atua no momento como comentarista, e nem Carlos Queiroz, que havia convidado o alemão a conhecer a delegação do Irã e um pouco mais da cultura do país. O treinador, no entanto, pediu que, antes, Klinsmann renuncie ao cargo no Grupo de Estudos Técnicos da Copa do Catar.

Em entrevista à BBC, o alemão insinuou que a seleção iraniana teria influenciado a arbitragem na vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales. Klinsmann ainda chegou a lembrar que Carlos Queiroz teve insucesso dirigindo a Colômbia e que o Irã seria mais a “sua praia”.

Além de Carlos Queiroz, a Federação Iraniana de Futebol considerou a declaração ultrajante e preconceituosa e enviou um ofício à Fifa pedindo a demissão do alemão do Grupos de Estudos Técnico do Catar. A entidade ainda não fez nenhuma menção sobre o caso.

Deixando a polêmica de lado, o Irã se prepara para o confronto decisivo frente aos Estados Unidos, na terça-feira, às 16 (horário de Brasília), no Al Thumama. O Irã é o vice-líder do Grupo B, com três pontos, atrás da Inglaterra, com quatro. Os Estados Unidos têm dois, contra um de País de Gales.