Klopp vê Firmino triste por ausência na Copa e promete ajuda: ‘Vamos conversar’

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, vai atuar como psicólogo a fim de levantar o astral do atacante brasileiro Roberto Firmino. O motivo de tal preocupação é o abatimento que tomou conta do artilheiro com a exclusão do seu nome na lista da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Catar.

“Vamos conversar (sobre a ausência no Mundial que começa na próxima semana). Já fizemos isso e vamos fazer de novo. Ele está bem desapontado”, comentou o comandante após a vitória de sua equipe sobre o Southampton neste sábado, pelo Campeonato Inglês.

Apesar do péssimo começo no Campeonato Inglês, a equipe comandada por Jurgen Klopp vem se recuperando com ajuda do atacante Roberto Firmino. Foto: Oli Scarff/AFP

Fã do futebol e da eficiência de Firmino, Klopp disse ter ficado surpreso com a ausência do centroavante. “Para ser honesto, fiquei muito surpreso. O Bobby merece (a convocação). Mas tem um outro lado. Isso mostra como incrivelmente boa e talentosa é a seleção brasileira para deixar de fora um nome como o Firmino. Uma loucura”, completou.

Nesta temporada, o centroavante segue dando a sua contribuição ao time inglês. Ele já marcou nove gols e deu quatro assistências em 21 partidas. A última vez que defendeu a seleção brasileira, foi na Copa América de 2021.

No Campeonato Inglês, após um mau início, o Liverpool vem fazendo uma campanha de recuperação. O time tem 22 pontos em 14 jogos com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O Arsenal lidera a competição de forma isolada com 37 pontos.