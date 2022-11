Koke não teme duelo da Espanha com Brasil nas quartas da Copa, mas indica foco no Japão

Publicidade

Duas das favoritas ao título da Copa do Mundo, Brasil e Espanha, se tudo correr como o esperado, podem se encontrar nas quartas de final. O tema foi levantado durante a coletiva de imprensa do volante Koke, que afirmou não temer a seleção brasileira, mas garantiu que o foco, no momento, é no Japão, próximo adversário da fase de grupos. A partida será nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium.

Leia também Deschamps descarta a possibilidade de reintegrar Benzema à seleção francesa para a Copa

“Temer, não tememos ninguém. Temos o maior respeito por todas as equipes e não pensamos nas quartas de final, porque primeiro temos de vencer o Japão. Se o Brasil nos encontrar nas quartas de final será porque tivemos a sorte de chegar nessa fase. Vamos enfrentar da melhor forma, mas sempre com o maior respeito por todos os nossos rivais e com a ideia de jogar sempre para ganhar”, disse o volante.

Volante Koke, do Atlético de Madrid, demonstrou tranquilidade com a possibilidade de a Espanha enfrentar o Brasil nas quartas. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Koke revelou qual será a estratégia da Espanha nesta reta final de fase de grupos. “Nossa única estratégia é sair e vencer o próximo jogo contra o Japão, como sempre fizemos. Sabemos como está a classificação, estamos cientes, mas nossa ideia é respeitar o rival, mas com o pensamento de avançar às oitavas.”

Contra Alemanha, Koke começou o jogo no banco de reservas e participou de alguns minutos do empate por 1 a 1. O jogador, no entanto, não cobrou a titularidade e enfatizou que está na seleção espanhola para ajudar como puder.

“Estou disposto a ajudar a Espanha no que ela precisar de mim, sendo titular ou não, como todos nós que aqui estamos fazendo. Todos os dias eu aprendo com meu treinador e meus companheiros de equipe”, finalizou.

Continua após a publicidade

A Espanha é a líder do Grupo E, com quatro pontos, e garante a primeira posição em caso de vitória sobre o Japão, que vem em segundo, com três, assim como a Costa Rica, em terceiro. A Alemanha é a lanterna, com um.