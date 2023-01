Kolo Muani diz viver sonho após marcar segundo gol da França sobre Marrocos

Kolo Muani não é um atacante dos mais badalados no futebol europeu, mas desde essa quarta-feira ele certamente se tornou um dos mais festejados na França. Convocado de última hora pelo técnico Didier Deschamps para ocupar a vaga do lesionado Nkunku, o jogador do Eintracht Frankfurt entrou no segundo tempo da partida diante do Marrocos, correu para a área adversária e, em seu primeiro lance, marcou o segundo gol francês, assegurando a classificação à final da Copa do Mundo.

Após a partida, Muani, de 24 anos, parecia não acreditar no que acontecera minutos antes no lotado Estádio Al Bayt. “É um sonho de infância, e ainda estou vivendo este sonho”, comentou o atacante, para depois dividir os louros com o restante da equipe. “Temos que estar orgulhosos de nós mesmos. Estávamos fortes na defesa e marcamos o segundo gol para liquidar o jogo.”

O jogador afirmou ainda não entender a grandiosidade do que está se passando. De ausente na primeira lista de convocados, ele agora está próximo de entrar para a história como campeão do mundo pela França. Para isso, contudo, será preciso superar o cansaço e, claro, a embalada Argentina de Lionel Messi.

Kolo Muani comenta sobre o gol marcado na semifinal da Copa do Mundo do Catar Foto: (AP Photo/Francisco Seco)

“Espero que possamos ir muito, muito longe”, afirmou Muani. “A Argentina é um bom time, mas vamos enfrentá-la como fizemos em todos os jogos até aqui. Com nossa força mental e força de grupo vamos conseguir.”

Indagado sobre como fazer para superar os argentinos, o jogador foi taxativo. “Uma final não pode ser jogada, ela tem que ser vencida. Vamos para o jogo com vontade e determinação.”