Kovacic valoriza disputa do 3º lugar na Copa e espera deixar ‘povo croata orgulhoso’

A Croácia perdeu a oportunidade de disputar sua segunda final de Copa do Mundo seguida, mas o meio-campista Mateo Kovacic está satisfeito com a chance de brigar pelo terceiro lugar, feito já alcançado pela seleção croata em 1998, com vitória sobre a Holanda. Neste sábado, o duelo pela medalha de bronze será com o Marrocos, e o jogador do Chelsea espera vencer para levar alegria à sua nação.

“Tenho a certeza que o povo está orgulhoso de nós, esperamos regressar a Zagreb com a medalha de bronze”, disse o meio-campista em entrevista coletiva nesta sexta-feira. “Em 1998, quando a Croácia ficou em terceiro, foi muito importante para a Croácia e lembro-me do orgulho que sentíamos, sonhando que em algum momento estaríamos lá novamente. Fizemos isso em 2018, chegando à final, e queremos mais uma medalha agora”.

Kovacic participou da campanha do Mundial da Rússia como reserva, mas foi bastante aproveitado ao longo da competição. Na atual edição, forma ao lado de Modric e Brozovic um trio de meio de campo de muita qualidade e considerado pelo treinador Zlatko Dalic o melhor do mundo. “Em 2018 , tive uma função diferente e aprendi muito. Pude ver como Modric e Mandzukic (hoje aposentado) se prepararam para o torneio e aprendi com eles como se prepararam e lutaram pelo seu país”, disse.

Mateo Kovacic reafirma o desejo de conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo. Foto: Peter Cziborra/Reuters

Questionado sobre o Marrocos, grande surpresa da Copa do Mundo e autor de triunfos históricos diante de Espanha e Portugal, o jogador de 28 anos disse não ter se espantado com o desempenho dos adversários deste sábado. “Antes do torneio já sabíamos que seria um adversário difícil. Eles têm muito talento, mostraram isso durante a Copa do Mundo. Eles têm muito apoio de seus torcedores, mas também teremos, como aconteceu durante o torneio”, afirmou.