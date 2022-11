Kramaric rebate treinador do Canadá após goleada: ‘Obrigado pela motivação’

Publicidade

O inglês John Herdman, técnico do Canadá, usou um palavrão no início da semana para dizer que sua seleção venceria a Croácia. Neste domingo, ouviu o mesmo termo da boca do atacante Andrej Kramaric, autor de dois gols na goleada por 4 a 1 aplicada pelos croatas sobre os canadenses, agora eliminados da Copa do Mundo do Catar. Eufórico com o triunfo, Kramaric agradeceu ironicamente ao treinador adversário

“Eu gostaria de agradecer ao técnico do Canadá pela motivação. No final das contas, a Croácia demonstrou quem f… com quem”, disse o atacante, em clara resposta a Herdman, que, mesmo após ter sido derrotado pela Bélgica na última quarta-feira, projetou o jogo seguinte com otimismo: “Nós vamos entrar em campo e vamos f… a Croácia”.

A frase gerou revolta e criou certo clima de rivalidade para a partida. O jornal croata 24 Sata comprou a briga e colocou uma montagem de Herdman na capa de sua edição de sexta-feira. Nela, o inglês aparece nu, com a boca e as partes íntimas censuradas pela bandeira do Canadá. A imagem é acompanhada da frase: “Você tem a boca, mas também tem os culhões?”.

A frase também incomodou o treinador da Croácia, Zlakto Dalic, que a classificou como desrespeitosa em coletiva antes do jogo. Após a goleada, voltou a falar sobre o caso, em tom ameno, mas sem deixar de criticar Herdman, pois não conseguiu encontrá-lo ao fim da partida para o tradicional cumprimento entre treinadores.

“Perdendo ou ganhando, eu sempre vou procurar o outro treinador para cumprimentá-lo. Ele não estava lá e esse é o jeito dele de fazer as coisas. Ele certamente estava irritado. É um bom treinador, um profissional de qualidade, mas vai levar algum tempo para que ele aprenda algumas coisas”, comentou.

Apesar do comentário, Dalic não estendeu o assunto e preferiu exaltar a qualidade de seus jogadores. “Cada um pode pensar o que quiser, mas Modric, Kovacic e Brozovic são os melhores jogadores de meio de campo do mundo. Temos grandes individualidades no ataque. Livaja fez um trabalho excelente, Petkovic entrou bem e Budimir é mais agressivo. Sobre Kramaric, o que posso dizer? Nos conhecemos há tempos, o que eu falo, ele faz”.

A vitória depois do empate na estreia em duelo com o Marrocos deixou a Croácia na liderança do Grupo F, com quatro pontos, assim como os marroquinos, que perdem no saldo de gols. A decisão da vaga será contra a Bélgica, que tem três pontos, em jogo marcado para para quinta-feira, ao meio-dia (horário de Brasília).