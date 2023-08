Kroos dá declaração enigmática e jornais relacionam com chegada de Mbappé ao Real Madrid

A novela envolvendo Mbappé e Real Madrid ganhou um novo personagem nesta quinta-feira, 10. Em participação do podcast Einfach mal Luppen, o meia Toni Kroos deu uma declaração enigmática e os jornais da Espanha relacionaram a fala com uma possível chegada de Mbappé para a equipe espanhola.

“Adotei um cachorro, mas e as tartarugas? Ainda assim, eles não estão aqui, mas serão vendidos. Ter um cachorro novo não significa que não haja tartarugas, não me esqueço delas.“, comentou Toni Kroos.

Vale lembrar que o Real Madrid conseguiu a contratação de Jude Bellingham, volante que veio do Borussia Dortmund e era desejado por diversos clubes da Europa, por 103 milhões de euros, cerca de R$ 543 milhões. Apesar do desejo já declarado de Mbappé de atuar no clube espanhol, o time de Madri prefere aguardar o desenrolar da situação entre o atleta e a equipe de Paris neste momento.

Mbappé segue em sua novela com o PSG na atual temporada Foto: AP Photo/Lewis Joly

Jornal francês garante que Mbappé fica

Mesmo com Mbappé treinando separado, fora da viagem para a pré-temporada na Ásia e abertamente em um dilema com a diretoria do PSG, o jornal francês Le Parisien garantiu nesta quinta-feira, 10, que o atacante seguirá no clube de Paris nesta temporada, que é a última em seu contrato.

De acordo com a publicação, Mbappé informou o clube de Paris nesta quinta-feira, 10, que não vai sair do time em nenhuma circunstância nesta temporada, nem que isso o faça ficar sem jogar durante todo o período.

Continua após a publicidade

Entenda a situação de Mbappé

O PSG já recebeu sondagens de vários clubes por Mbappé, mas a única proposta oficial até o momento foi a do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão pela cotação atual). A oferta seria de uma temporada, com o jogador podendo deixar o país árabe em julho de 2024. Porém, segundo o jornal L’Equipe, o atacante não quis se reunir com dirigentes sauditas porque não pretende atuar no Oriente Médio.

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco no último sábado, em viagem ao Japão, onde faz uma turnê de pré-temporada. Na sexta-feira, o PSG perdeu de virada, por 3 a 2, para o Cerezo Osaka, com Neymar no banco — o atacante brasileiro ainda se recupera de lesão no tornozelo. Na terça-feira, a equipe francesa empatou sem gols contra o Al-Nassr, clube saudita que contratou Cristiano Ronaldo em dezembro e deu início a uma nova era de contratações galácticas ao futebol do país.

Além de Cristiano Ronaldo, outros jogadores importantes do futebol europeu desembarcaram na Arábia Saudita, como Karim Benzema e N’Golo Kanté. Antes de Mbappé, o Al-Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. Apesar dos rumores de Mbappé no Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar satisfeito com a qualidade do elenco, que tem os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo como titulares no ataque.