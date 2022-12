‘Lá vão eles de novo’: nova queda da Alemanha na fase de grupos rende memes na internet; confira

Apesar da goleada sobre a Costa Rica por 4 a 2, nesta quinta-feira, a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos pela segunda vez consecutiva. Bastou o apito final da partida para a seleção tetracampeã mundial, e carrasca do Brasil em 2014, ser alvo de piadas dos brasileiros, que ativaram a máquina de memes e deram mostras de que nunca vão esquecer o 7 a 1 aplicado no Mineirão há oito anos.

Até Galvão Bueno, que eternizou algumas frases na histórica goleada, como “Lá vem eles de novo”, foi às redes para, em tom de deboche, comentar a queda da equipe treinada por Hansi Flick: “Lá vão eles de novo”, escreveu o narrador.

Em 2018, a Alemanha foi eliminada também na fase de grupos. Na ocasião, perderam para México e Coréia do Sul e não avançaram às oitavas de final. No Mundial do Catar, a equipe estreou com derrota para o Japão, empatou com a Espanha e venceu a Costa Rica. Porém, os 4 pontos conquistados foram insuficientes para chegar à fase de mata-mata por ter saldo inferior ao dos espanhóis (+6 contra +1).

A desclassificação alemã acontece no mesmo dia da eliminação da Bélgica, que também volta mais cedo para casa depois de empatar por 0 a 0 com a Croácia. As duas seleções foram as últimas a eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo, e a coincidência também foi lembrada e explorada pelos usuários.

Alemanha goleou a Costa Rica, mas não conseguiu evitar a segunda desclassificação seguida em uma fase de grupos da Copa do Mundo. Foto: Wolfgang Rattay / REUTERS

Confira os memes da desclassificação da Alemanha

As piadas começaram antes mesmo do apito acabar. Ainda com a bola rolanda, a Alemanha, que não se classificou por conta do saldo, precisava de sete gols para passar a Espanha na tabela do Grupo E.

ALEMANHA PRECISA DE 7 GOLS PRA SE CLASSIFICAR



O MUNDO É JUSTO DEMAIS — Comentarios Sinceros do Craque Neto (conta parodia (@ComentCrakNeto) December 1, 2022

As eliminações de Bélgica e Alemanha no mesmo não foram perdoadas pelos brasileiros.

*brasileiro não guarda rancor*



Alemanha e Bélgica sai da fase de grupos no mesmo dia



O brasileiro: pic.twitter.com/r0U8qhqnE6 — jeff (@JeffyuriYuri) December 1, 2022

Para quem achou que o brasileiro tinha superado o 7 a 1 em 2014, achou errado.

brasileiro: ok já superamos o 7x1 sem rancor



brasileiros vendo a alemanha sendo eliminada na fase de grupos pela segunda vez: pic.twitter.com/2mtsE2h9Rv — 🍎 (@maedinae_) December 1, 2022

"claro que o Brasil já superou o 7x1 pô"



O Brasil também vendo a Alemanha ser eliminada mais uma vez pic.twitter.com/YROxZzzu7F — cassi_oAno (@cassi_oAno) December 1, 2022

Até Galvão Bueno foi usado na máquina de memes para ironizar a desclassificação alemã.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/bddYsr2OJI — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 1, 2022

Na verdade, até o próprio Galvão Bueno não se aguentou e entrou na onda de comentar a eliminação da Alemanha, lembrando uma de suas frases mais famosas no 7 a 1. O “Lá vem eles de novo” virou “Lá vão eles de novo”. A debochada frase também foi usada pelo narrador Luis Roberto, da Globo, durante a transmissão da partida.

Copa não é brincadeira, mas minha frase “lá vem eles de novo” marcou nos 7 a 1!!

Agora é “lá vão eles de novo”!!

Duas Copas seguidas com Alemanha fora!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) December 1, 2022

Alemanha ganha da Costa Rica, mas cai na Copa do Mundo. Foto: GLYN KIRK / AFP