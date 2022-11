Lá vem ele de novo! Polvo profeta prevê vitória de Portugal sobre Gana na Copa do Mundo

Publicidade

A Copa de 2010 ficou marcada, entre outras coisas, pelo polvo Paul, o molusco vidente. O animal usava seus ‘dons premonitórios’ para prever quem ganharia os jogos do torneio na África do Sul, acertando as sete partidas da seleção alemã e cravando a vitória da Espanha na final do Mundial.

Paul acabou morrendo ainda em 2010 no aquário Sea Life de Oberhausen, na Alemanha. Todavia, se depender do aquário Sea Life de Porto, em Portugal, seu legado continuará em 2022. Paulo Júnior, que os administradores do local garantem ser um parente distante do polvo original, é o novo molusco vidente da Copa.

No Instagram do oceanário, vídeos das previsões do polvo Paulo são postados diariamente desde o começo da Copa do Catar. A dinâmica é a mesma utilizada nos vídeos do polvo Paul original, com duas caixas sendo colocadas em frente ao molusco.

Cada caixote leva, além de uma bandeira do país que está disputando o jogo, mexilhões que servem como alimento. A primeira caixa que o molusco escolher representa a equipe que vencerá a partida. Caso ele não escolha nenhuma, a previsão é de empate.

O retrospecto do descendente, no entanto, não é tão certeiro quanto o do Paul original. Até o momento, Paulo previu os resultados de cinco jogos - Equador e Catar, Irã e Argentina, Inglaterra e Arábia Saudita, Espanha e Costa e Portugal e Gana.

Ele acertou o vencedor de duas partidas: do Equador e da Espanha, mas errou quando previu que Irã e Argentina sairiam de campo com a vitória. O palpite para o jogo da casa, no entanto, não poderia ser diferente: polvo Paulo indicou vitória de Portugal contra Gana, desta quinta-feira.