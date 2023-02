LaLiga cobra Barcelona por pagamentos a ex-árbitro e sugere renúncia de Laporta

O Barcelona está envolvido em uma escândalo revelado há uma semana, no qual é alvo de investigação do Ministério Público da Espanha por causa de altos pagamentos a um ex-dirigente de arbitragem do futebol do país. O clube teria desembolsado 1,4 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,7 milhões), a José María Enríquez Negreira entre os anos de 2016 e 2018. O clube confirmou os pagamentos, mas disse não saber os valores. Nesta segunda-feira, o presidente de LaLiga, Javier Tebas, disse que o caso não pode ficar impune e até cobrou a renúncia de Joan Laporta, presidente do clube catalão, caso ele não dê explicações contundentes sobre a suspeita de suborno.

“Se Laporta não sabe dar uma explicação razoável sobre o que aconteceu, creio que ele deva renunciar no Barcelona”, disparou o dirigente da liga que organiza o Campeonato Espanhol, temendo danos à reputação da equipe. “Terá de fazê-lo, embora seja o mesmo que cometer um crime. Uma coisa é trabalhar com ex-árbitros e outra com o Comitê Técnico de Árbitros.”

Leia também Ancelotti e Modric dão apoio a Vini Jr. diante de ofensas racistas em jogo do Real Madrid

“O FC Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo, que forneceu, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categoria inferior na Espanha para a secretaria técnica do Clube”, disse a diretoria do Barcelona, em comunicado para justificar os valores pagos a Enríquez Negreira, ex-árbitro e vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Espanha entre 1994 e 2018.

Javier Tebas critica direção do Barcelona e sugere renúncia de presidente. Foto: Alejandro García / EFE

Tebas voltou a explicar que LaLiga não pode abrir um processo administrativo contra o clube catalão porque já houve uma “prescrição desportiva”, mas que pode fazer uma “desqualificação desportiva”. O dirigente acena com pedida à Fifa e à Uefa para que entrem no caso e definam sanções ao Barcelona. “Não vou me esconder atrás dos clubes nessa questão, vamos seguir a mesma linha, não vou presidir uma instituição onde há indícios que não posso investigar. Entre os clubes há um mal-estar geral”, disse, com veemência. “Teremos de fazer alguma coisa, senão seríamos incoerentes, ainda que seja um clube espanhol. São fatos sérios e difíceis de entender.”

A informação das medidas foi passada em reunião com os clubes nesta segunda-feira e que contou com a presença, online, de Mateu Alemany, representante do clube catalão. “É um assunto que não esteve na ordem do dia, mas que eu precisei citar. Existe uma profunda preocupação em muitos clubes, incluindo o Barcelona, quanto à questão do conselho verbal dos árbitros, do valor das faturas e da duração no tempo. Todos querem que haja investigação”, disse Tebas. Uma carta com dados do clube catalão foi encaminhada ao Ministério Público para “ajudar na apuração.”

O Barcelona vê o caso como uma perseguição em sua melhor fase da temporada após justificar a prática de algo comum. A direção prometeu medidas legais contra quem estiver “querendo manchar a reputação do clube.”