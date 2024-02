Espanha e Alemanha acompanharam atentas neste sábado finais antecipadas de seus campeonatos nacionais. O Real Madrid massacrou o Girona, ganhou por 4 a 0 com show de Vinícius Júnior, Rodrygo e Bellingham e está mais perto de faturar La Liga novamente. Na Bundesliga, quem levou a melhor foi o Bayer Leverkusen, que bateu o Bayern de Munique por 3 a 0.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid alcança os 61 pontos e abre cinco de vantagem para o Girona após 24 de 38 partidas. No Alemão a distância entre líder e vice-líder também é de cinco pontos. Restando 13 jogos para o encerramento, o Bayer Leverkusen vai a 55, enquanto o Bayern de Munique fica com 50.

Rodrygo e Vini Jr. comemoram gol marcado sobre o Girona no Santiago Bernabéu. Foto: Isabel Infantes/Reuters

La Liga: Real Madrid 4 x 0 Girona

O Real Madrid mostrou porque é gigante. Logo com 5 minutos de jogo, o torcedor que lotou o Santiago Bernabéu viu Vini Jr. abrir o placar com um golaço de fora da área. O goleiro Gazzaniga até tentou, mas não alcançou o chute do brasileiro. A cena iria se repetir aos 34 minutos, quando Bellingham recebeu ótimo lançamento do camisa 7, driblou o arqueiro e empurrou de pé esquerdo para marcar o 2º gol dos donos da casa. Apesar da movimentação intensa principalmente no meio campo, o Girona não conseguiu encaixar seu jogo e deu apenas um chute a gol em 45 minutos, enquanto o Real Madrid dominou completamente as ações e amassou o adversário, efetuando oito finalizações no total.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Vini Jr. fez linda jogada e passou por dois jogadores, invadindo a área pela esquerda e batendo rasteiro cruzado para defesa de Gazzaniga, que desviou para o meio. Bellingham aproveitou o rebote e chutou firme para marcar o 3º da partida e o seu 16º na competição, tornando-se o artilheiro isolado do Espanhol.

Pouco depois, aos 14 minutos, Rodrygo carregou a bola desde a linha do meio campo e marcou o 4º, invadindo a área e finalizando forte no canto após roubada de bola de Vini Jr., ampliando a goleada. E, para desespero do torcedor do Girona, o brasileiro Yan Couto cometeu pênalti em cima de Arda Güller, aos 45 minutos. Joselu, que entrou no lugar de Rodrygo, foi para a cobrança e bateu forte, mas a bola acertou a trave, naquele que seria o 5º gol do Real.

Bundesliga: Bayer Leverkusen 3 x 0 Bayern de Munique

Neste sábado, o líder deu uma aula de futebol ao todo poderoso Bayern de Munique, atual hendecacampeão. Além do triunfo, o Bayer deu enorme sufoco no adversário. Não fosse o goleiro Neuer e a trave e a derrota do time de Thomas Tuchel poderia ser ainda maior. A superioridade do Leverkusen foi tão flagrante que seu goleiro, Hradecky, praticamente não foi exigido na partida. A primeira e única grande defesa veio somente aos 38 minutos da fase final, em finalização do impedido Kimmich.

O jogo da BayArena começou com muito estudo. Mesmo assim, as chances apareceram. Neuer salvou o time visitante duas vezes e viu Gündogan mandar boa chance pelo alto. Em duelo equilibrado, uma falha podia custar caro e foi o que ocorreu aos 18 minutos.

A bola estava do lado esquerdo, com Andrich, que mandou rasteiro para o outro lado. Ela passou por toda a defesa do Bayern, que não viu Stanisic aparecer sozinho para mandar às redes do outro lado. Revelado no time bávaro, o camisa 2 nem comemorou o gol do Leverkusen.

Grimaldo marcou o segundo gol do Leverkusen sobre o Bayern de Munique. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Até então precavido, o Bayer Leverkusen cresceu demais após sair em vantagem e ter o contragolpe. Neuer fez dois milagres em chute de primeira de Tella após lançamento longo e em cabeçada de Tah após a cobrança do escanteio.

O jogo ficou todo nas mãos do Leverkusen, que começou a enfileirar chances de gols desperdiçadas. Além de o Bayern não conseguir ameaçar o gol de Hradecky, ainda sofria para segurar os atacantes dos líderes. Adli teve chance gigante de ampliar ao sair na corrida e partir com a bola, mas o centroavante bobeou e viu Upamecano salvar com toque por trás, recuando para Neuer.

O Leverkusen voltou do intervalo determinado a "matar" a partida e logo aos quatro minutos ampliou em grande jogada coletiva. O líder saiu trocando passes desde a defesa, Grimaldo tabelou com Tella e fez o segundo. O lateral-esquerdo exibiu o número da camisa à torcida e foi ovacionado. Em enorme desvantagem, Tuchel partir para o desespero ao abrir o time, tirando dois jogadores de marcação, sendo um zagueiro, para colocar um meia e um atacante. Com os experientes Kimmich e Thomas Müller, pretendia diminuir o ímpeto ofensivo rival e, ao mesmo tempo, tentar ao menos um empate. A tentativa de Tuchel arrumar o time não deu muito certo e foram os líderes quem continuaram levando mais perigo, com finalizações passando perto de Tella e Frimpong, que ainda acertou a trave, exigiu nova defesa de Neuer e ainda definiu a surra no último lance. Com Neuer na área de ataque, a bola no contragolpe caiu nos pés do atacante, que se livrou do marcador e fechou o placar. Os mandantes fizeram enorme festa, enquanto o semblante fechado demonstrou a frustração de um entregue e dominado Bayern.

Outros resultados deste sábado: Augsburg 2 x 2 RB Leipzig; Borussia Mönchengladbach 0 x 0 Darmstadt; Eintracht Frankfurt 1 x 1 Bochum, Union Berlin 1 x 0 Wolfsburg e Werder Bremen 1 x 2 Heidenheim.