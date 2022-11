Laporte aposta em Espanha campeã e analisa Brasil: ‘Tem grandes jogadores’

Publicidade

A confiança é grande em várias seleções que estão disputando a Copa do Mundo. Na Espanha, não é diferente. Campeã em 2010, a equipe espanhola está confiante com essa nova geração, ao menos é o que afirmou Laporte nesta segunda-feira. Ao comentar sobre a possibilidade de título, o zagueiro foi claro ao colocar a Espanha na prateleira de cima.

“Campeões mundiais? E por que não? Cada um tem os seus pontos fortes. Temos uma grande seleção, em que a maioria compete ao mais alto nível em todos os lugares. Temos qualidade, com o treinador a trabalhar muito bem, temos tudo. Neste tipo de torneio, sorte e outros fatores são necessários, mas no que depender de nós faremos de tudo para vencer”, declarou o defensor.

Apesar da confiança, Laporte mostrou preocupação com o forte calor do Catar, que tem afetado principalmente as seleções do futebol europeu. A Inglaterra foi vista usando ventiladores para se refrescar. “O calor afeta mais uns e outros menos. Não estamos habituados a este clima. Vamos todos estar preparados para o primeiro jogo”, enfatizou.

Aymeric Laporte aponta que a Espanha tem chances de conquistar a Copa do Mundo do Catar. Foto: Juanjo Martín/EFE

Laporte analisou também a seleção brasileira, que poderá cruzar o caminho da Espanha em uma possível quartas de final. O zagueiro foi só elogios ao time brasileiro “O Brasil tem muitos grandes jogadores de futebol. Eles têm dois por posição que são incríveis, mas essas partidas entre nações dependem de muitas coisa”, disse.

O defensor, no entanto, destacou que o foco da Espanha é na estreia da Copa do Mundo, diante da Costa Rica, nesta quarta-feira, às 13h, no estádio Al Thumama. “No papel eles podem ter menos nome, mas nessas partidas você enfrenta uma nação e não é fácil chegar ao resultado antes”, completou.

Continua após a publicidade