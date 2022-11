Lateral da Arábia Saudita fratura rosto e passa por cirurgia após vitória contra a Argentina

Publicidade

Apesar da vitória histórica contra a Argentina, pela primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, a Arábia Saudita tem um motivo para se preocupar. O lateral-esquerdo Al-Shahrani saiu de maca nos minutos finais da partida e exames constataram fraturas nos ossos da face do jogador e ele já passou por cirurgia para a correção.

Por conta do procedimento, Al-Shahrani deve ficar de fora do restante da Copa do Mundo do Catar. Nas redes sociais da seleção saudita, o jogador aparece em um vídeo e informa que está bem após o susto.

Cenas fortes e preocupação

O momento do choque entre Al-Shahrani e o goleiro Al-Owais foi preocupante. Já nos acréscimos da segunda etapa, a Argentina pressionava e após uma bola levantada na área, o arqueiro da Arábia Saudita acabou batendo com o joelho no rosto do lateral.

Pelas imagens do lances, Al-Shahrani caiu desacordado e o jogo demorou alguns instantes para ser paralisado, o que causou ainda mais apreensão. Após o atendimento da equipe médica saudita, o jogador deixou o campo de maca e a seleção realizou a alteração.

Sequência na Copa do Mundo

Com os resultados da primeira rodada, a Arábia Saudita lidera do grupo C da Copa do Mundo do Catar. Na segunda rodada do mundial, a seleção saudita terá a Polônia pela frente, no sábado (26).