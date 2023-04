Lázaro explica escalação defensiva e elogia Matheus Araújo: ‘Mais uma possibilidade no elenco’

O Corinthians não jogou bem, mas conseguiu estrear no Brasileirão com vitória diante do Cruzeiro, por 2 a 1, neste domingo. O triunfo na Neo Química Arena começou a ser construído pelo jovem Matheus Araújo, de 20 anos, que precisou substituir Giuliano ainda no primeiro tempo. Foi do jogador revelado nas categorias de base do clube o primeiro gol alvinegro na Neo Química Arena.

“É um atleta que tem atuado e treinado bem. É mais uma boa possibilidade no elenco. É um jovem, está amadurecendo. É um jogador dinâmico, com e sem bola, tem boa participação no jogo. Ele teve que entrar em um contexto inesperado, mas ele vem entrando e tem sido bem satisfatória a participação dele. A gente vai entendendo melhor como o atleta pode contribuir”, comentou Lázaro.

Matheus Araújo, do Corinthians, comemora seu gol marcado sobre o Cruzeiro durante partida válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro disputada na Arena Neo Química. Foto: Nelson Gariba/Pagos

Giuliano levou uma bolada no rosto e saiu de campo se queixando de um problema no olho esquerdo, dando lugar a Matheus Araújo. No segundo tempo, o jovem meio-campista iniciou a jogada que terminou com ele finalizando na grande área para fazer 1 a 0 para o Corinthians. Os donos da casa não jogavam bem até o momento do gol.

Fernando Lázaro foi questionado sobre a opção de entrar em campo com uma formação mais defensiva, com Roni jogando na cabeça de área em vez de Cantillo, que entrou bem nas últimas partidas e fez novamente boa atuação neste domingo ao ser acionado no intervalo.

“O Cantillo é um atleta com uma característica de posse e circulação de bola interessante. Estou satisfeito com as entradas dele, mas tentamos buscar um equilíbrio. Achamos que ia ser um jogo competitivo, de pegada, e achamos que precisaríamos de uma outra virtude”, explicou. “Sinto ele competindo, conseguindo disputar a bola. Ele está crescendo nos aspectos defensivo e ofensivo.”

Lázaro comentou ainda sobre a estreia discreta de Chrystian Barletta com a camisa corintiana na Neo Química Arena. Destaque no Estadual, o jogador recém-contratado do São Bernardo já havia atuado contra o Remo, mas foi a primeira vez que jogou sob os olhos da massa alvinegra em Itaquera.

Continua após a publicidade

“O jogo no estádio lotado traz uma ansiedade. A entrada dele no time tem sido de forma natural por tudo o que ele vem produzindo. Com naturalidade, ele vai conseguir botar em prática um drible, um cruzamento... No geral foi uma participação positiva e sabemos que ele tem muito a crescer”, disse o treinador.

A vitória ajudou a diminuir a pressão sobre Fernando Lázaro, que vem sendo questionado pela torcida corintiana desde a precoce eliminação no Paulistão. Na quarta-feira, o treinador optou por utilizar um time misto contra o Remo, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e o Corinthians saiu derrotado por 2 a 0. Este é o primeiro trabalho do filho do ídolo Zé Maria à frente de uma equipe profissional. Em 16 jogos, ele acumula oito vitórias, cinco empates e três derrotas, com 60,4% de aproveitamento.

O Corinthians joga novamente em casa na quarta-feira, diante do Argentinos Juniors, às 21h30, pela Copa Libertadores. No domingo, o time enfrenta o Goiás, na Serrinha, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.