Lazio x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Lazio e Atlético de Madrid são dois bons times. Eles abrem o Grupo E da competição europeia nesta terça-feira, dia 19, às 16h de Brasília. Vistos como maiores forças da chave, ao menos no papel, os rivais apostam na maior competição de clubes do mundo para embalar na temporada. Depois de um bom Campeonato Italiano na edição passada, quando terminou em segundo lugar, a Lazio retorna para a Champions League após três anos. Para a partida desta terça, aposta na força defensiva dos times de Sarri e em Immobile para balançar as redes.

Nome constante na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid tenta fazer valer o favoritismo esperado no grupo. Além da Lazio, a chave tem Celtic, da Escócia, e Feyenoord, da Holanda. Para o jogo desta terça, Simeone deve mandar a campo uma equipe com Griezmann e Morata no ataque.

Lazio x Atlético de Madrid - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Roma, na Itália.

ESTÁDIO: Estádio Olímpico de Roma.

DATA: 19/09/2023.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR:

HBO MAX (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

LAZIO : Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Guendouzi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. Técmico: Maurizio Sarri

: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Guendouzi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. Maurizio Sarri ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Savic, Galan; Saul, Barrios, Llorente; Griezmann, Álvaro Morata. Técnico: Simeone.

ÚLTIMOS RESULTADOS: