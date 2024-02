Lazio x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Lazio chega para o confronto após se classificar em segundo lugar no Grupo E, atrás apenas do Atlético de Madrid. Enquanto isso, o Bayern dominou o Grupo A, superando equipes como o surpreendente Copenhague, que ficou na segunda posição, e deixando para trás potências como Galatasaray e o decepcionante Manchester United. Com históricos de sucesso na competição, ambos os times buscam avançar às quartas de final e manter vivas suas chances de conquistar o título.

No cenário doméstico, a Lazio está focada em melhorar sua posição na tabela do Calcio. Atualmente, ocupa a modesta 8ª colocação, com 37 pontos, enquanto a Atalanta, quarta colocada, abre o G-4 com 42 pontos. Já o Bayern, mesmo não sendo mais tão dominante na Bundesliga como em anos anteriores, continua na briga pelo título. Atualmente, está em segundo lugar, atrás do Bayer Leverkusen, que lidera o campeonato com 55 pontos. Os dois times se enfrentaram na última rodada, com vitória do Bayer por 3 a 0, mostrando que a equipe de Xabi Alonso está em boa forma e pronta para o desafio europeu.