Lazio x Roma: onde assistir, horário e escalações das equipes

Lazio e Roma fazem o Derby della Capitale neste domingo, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes vivem momentos semelhantes, no meio da tabela, com apenas um ponto de diferença.

A Lazio vem de uma vitória pela Liga dos Campeões. O time do brasileiro Felipe Anderson bateu o Feyenoord, da Holanda, por 1 a 0 nessa semana. No campeonato local, porém, a última partida foi uma derrota para o Bologna. Bem antes do jogo, provoações já tomaram conta do clássico. O técnico da Lazio, Maurizio Sarri, falou sobre como sua equipe jogaria “uma guerra”, equanto a Roma teria “uma espécie de amistoso”, ao refererir-se no comprimisso do adversário pela Liga Europa, contra o Slavia Praga.

José Mourinho, treinador da Roma, respondeu, dando a entender que isso era falta de respeito com o clube checo. “Talvez a diferença na história de jogadores e treinadores esteja na forma de pensar. A diferença de um técnico com 26 títulos para um que tem poucos é que não há amistosos, todo jogo é jogado”, rebateu o português. A Roma acabou derrotada no confronto, por 2 a 0. Agora, o técnico espera empatar o retrospecto no confronto com Sarri, que tem três vitórias pela Lazio em cima da Roma de Mourinho, que venceu duas.

A Roma é sétima no Campeonato Italiano, com 17 pontos. Já a Lazio tem 16 e é a décima. Ambas tem cinco vitórias até aqui.

Clássico de Roma aquece a 12ª rodada do Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

LAZIO X ROMA : SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ITALIANO

DATA : 12/11 (domingo).

: 12/11 (domingo). HORÁRIO : 14h.

: 14h. LOCAL: Estádio Olímpico, em Roma.

ONDE ASSISTIR LAZIO X ROMA AO VIVO

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÃO DA LAZIO

LAZIO - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Vecino, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Técnico: Maurizio Sarri.

ESCALAÇÃO DA ROMA

ROMA - Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, El Shaarawy; Dybala, Lukaku, Aouar. Técnico: José Mourinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LAZIO E ROMA

