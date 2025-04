Leganés x Barcelona em La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Primeira agremiação dentro da zona de rebaixamento, o Leganés joga a vida neste final de semana. Os comandados de Borja Jiménez precisam da vitória e torcer contra o Alavés, que recebem o Real Madrid no domingo. A diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos.

Após golear o Dortmund por 4 a 0 na Champions League, o Barcelona volta suas atenções ao campeonato nacional. O time da Catalunha é o líder isolado da competição com quatro pontos de distância para o rival do Santiago Bernabéu. Como o clube merengue só entra em campo no dia seguinte, se vencer, o elenco do técnico Hansi Flick pode dormir com sete pontos de vantagem.