Leila Pereira diz que seria ‘uma honra’ liberar Abel Ferreira para a seleção brasileira

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não deve dificultar a saída de Abel Ferreira caso ele seja escolhido como o substituto de Tite como técnico da seleção brasileira após a Copa do Catar. Em entrevista na zona mista do Allianz Parque após o título brasileiro e a goleada sobre o Fortaleza por 4 a 0, a dirigente disse que seria uma honra liberar o treinador português multicampeão para a CBF, embora deseje que ele fique no clube por muitos anos. Ele tem contrato.

“Claro que eu liberaria, seria uma honra para qualquer profissional e para o clube ter um técnico representando o nosso País. Na minha cabeça, pretendo manter não só o Abel, mas os profissionais que trabalham conosco. Ninguém faz nada sozinho, é um grupo de pessoas extremamente capacitadas. Quero que toda essa equipe fique conosco o máximo de tempo possível”, afirmou a mandatária.

A possibilidade de Abel Ferreira ser o próximo treinador da seleção brasileira vem sendo levantada em razão de seu grande sucesso no Palmeiras. Até o momento, no entanto, não há qualquer oferta oficial. Agora campeão nacional, ele já havia celebrado duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e um Paulistão. Por causa das conquistas, renovou seu contrato com o Palmeiras em março e trouxe sua família para o Brasil. Ele dizia ter muitas saudades de suas filhas e mulher.

Como tem contrato até o fim de 2024, precisaria entrar em um acordo com a diretoria palmeirense caso realmente fosse convidado para assumir a seleção após a Copa. Tite já deixou a CBF avisada de que deixará o comando após a Copa do Mundo, que começa a ser disputada no dia 20 de novembro e termina em 18 de dezembro.

“Sou muito grata de ser presidente do Palmeiras na era Abel Ferreira”, disse Leila. “Imagina que honra se houver esse convite (para a seleção), porque ele confirma toda essa capacidade do Palmeiras. Eu não tenho receio, o que quero é o melhor para o profissional. Meu desejo é que ele continue no Palmeiras por muitos e muitos anos. Vou trabalhar e vou me esforçar para que ele fique conosco, pelo menos até o fim do meu mandato”.

Abel Ferreira já disse estar feliz no Palmeiras e que pretende cumprir o contrato até o fim. Nas últimas vezes em que foi questionado sobre a possibilidade de ser treinador da seleção, preferiu não comentar sobre o assunto.