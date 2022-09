Leila Pereira condena cartolas do futebol brasileiro, inclusive do Palmeiras: ‘Basta!’

Leila Pereira deu um basta na cartolagem amadora do Palmeiras na manhã desta terça-feira, extensiva aos dirigentes do futebol brasileiro e de algumas entidades. De modo geral, chamou todo mundo de despreparado. Disse com todas as letras que “dirigentes do passado não cabem mais no futebol brasileiro”. Apontou o dedo para o despreparo dos comandantes do futebol (ela começou a ter essa experiência em seu primeiro mandato à frente do Palmeiras) e cutucou feridas abertas de seus pares, sem medo de arrumar inimizades ou mesmo, como ela mesmo disse, perder apoio dentro do clube que administra.

“Clubes de futebol precisam de administradores”, foi o que ela disse. Leila Pereira foi franca com a própria turma que está ao seu redor no Palmeiras. Deixou nas entrelinhas que o Palmeiras em sua gestão não precisa desses conselheiros e dirigentes que só mamam nas tetas do clube. Não deixou pedra sobre pedra.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, condena cartolagem do futebol brasileiro Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Disse ainda que esses dirigentes devem servir e não ser servidos. Comentou diretamente sobre seus pares dentro do Palmeiras, sem citar nomes. Ela já havia me falado, em uma entrevista recente, sobre a farra das camisas entre os conselheiros, que todo mundo pedia camisa do time para si e para doar, que isso dava um desfalque grande junto à fornecedora de material esportivo, que, diferentemente do que muitos imaginam, há um custo com as doações. Queria parar com essa farra.

A mesma coisa ela comentou sobre a distribuição dos ingressos em dias de jogos do time no Allianz Parque. Garantiu que conselheiros e dirigentes têm apenas um ingresso por jogo e que eles podem comprar um segundo por 50% do valor de bilheteria. Se forem sócios do Avanti, com mensalidade de R$ 15, poderiam ainda comprar mais dois ingressos por preço cheio. Lembrou que o Palmeiras investiga a ação de cambistas e prometeu ir até o fim na apuração.

A presidente comentou que gostaria muito de continuar seu mandato por mais uma gestão, que participará das próximas eleições, mas que não teme fazer inimigos e não conseguir ficar à frente do Palmeiras por mais três anos além dos três para os quais foi eleita. Leila não abre mão de seu estilo, de comandar o Palmeiras como ela pensa que deve ser, valendo-se de sua experiência nas empresas que administra.

A presidente sabe que pode ganhar desafetos dentro do Palmeiras, um clube historicamente retalhado por várias tendências e grupos políticos. A verdade é que ela já ganhou desafetos. Antes de ser eleita, ela conseguiu juntar muita gente em torno dos seus objetivos como presidente e dos objetivos do Palmeiras. Em um ano, muitos começam a torcer o nariz para ela. Faz parte. A própria torcida já não comunga com sua forma de comandar o futebol. Leila não teme nada disso e não vai abrir mão do que defende como caminhos para o clube. Ela ouve seus pares, sem se deixar influenciar.

Deixar o Palmeiras nos trilhos com ou sem patrocinador forte, como tem a Crefisa desde 2015, é o desejo de todo palmeirense. O futebol anda bem, o social caminha mais lento, há outras conquistas e algumas derrotas, mas ainda não se sabe se o Palmeiras sobreviveria sem os R$ 120 milhões por ano da empresa que Leila é dona.

Talvez suas ideias sejam para que o clube consiga continuar forte sem ter na outra ponta sua própria empresa. Uma coisa é certa: a gestão do futebol brasileiro não é boa, ela não consegue sustentar times competitivos, atrasa salários e as dívidas estão aumentando (na casa do bilhão de reais) e as receitas caindo. As SAFs apareceram para salvar alguns desses clubes como única opção de sobrevivência.