Leila Pereira diz que Palmeiras não terá mais reforços e confia em permanência de Abel Ferreira

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, classificou o vitorioso time de Abel Ferreira, campeão oito vezes em pouco mais de dois anos, como “uma máquina” e disse não ter receio de perder o treinador português para a seleção brasileira ou para outra equipe

“O Abel não precisa de seleção, ele já está em uma. O torcedor pode ficar tranquilo que, se depender de mim, Abel vai ficar muito tempo conosco”, afirmou a dirigente.

Questionada se a presença do Palmeiras no Mundial da Fifa de 2025 seria um trunfo para estender o contrato do treinador, ela respondeu: “O trunfo é continuar contribuindo para que ele tenha todas as condições de continuar fazendo esse trabalho brilhante”.

A presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira comemoram a conquista do Campeonato Paulista. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Os cabelos que Abel perdeu e a barba mais branca, consequências do estresse com o futebol, segundo ele contou após o título paulista, não preocupam Leila. “Abel é um menino. Cabelo branco? Isso é facil, ele nem tem”, brincou.

As declarações foram dadas nesta segunda-feira na cerimônia da FPF que vai premiar os melhores jogadores do Campeonato Paulista. Para Leila, o atual Palmeiras é, “sem dúvida nenhuma”, a terceira Academia.

“Em 108 anos de história, não tenho duvida nenhuma que é a melhor era que estamos vivendo”, opinou.

Com as chegadas do volante Richard Ríos e do atacante Artur, a presidente palmeirense disse que o elenco, ao menos ate o meio do ano, não será mais reforçado. “Não haverá contratações agora”, garantiu.

Ela repetiu, porém, o discurso de que está “atenta ao mercado” e aos pedidos de Abel após as lesões de Rony e Raphael Veiga. Os dois, aliás, vieram ao evento, bem como Weverton e Gustavo Gómez. Operado na manhã desta segunda, Rony apareceu de tipoia. A fratura no antebraço lhe deixará afastado dos gramados por aproximadamente 45 dias.