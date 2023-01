Leila Pereira justifica ausência de reforços para o Palmeiras: ‘Futebol é caríssimo’

As saídas de jogadores importantes do Palmeiras e as possíveis reposições dominaram nesta segunda-feira, 16, a entrevista de Leila Pereira a jornalistas em evento de lançamento do Palmeiras Pay, uma conta digital destinada ao torcedor que reúne serviços financeiros e experiências.

A presidente afirmou que o clube “vendeu muito bem” Danilo, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, justificou a ausência de reforços por enquanto e disse que o clube tem “conversas avançadas” para repor a saída do meio-campista. Gustavo Scarpa também deixou o atual campeão brasileiro no fim do ano passado, mas saiu de graça.

Danilo foi negociado por cerca 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). O Palmeiras era dono de 80% dos direitos econômicos do atletas e não vai receber à vista o pagamento do clube inglês, que pagará o montante em três parcelas.

“O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário”, disse Leila Pereira. “Eu não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras”.

Abel Ferreira cobrou reforços no Palmeiras após estreia do Paulistão Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ela avisou mais de uma vez que os possíveis reforços só serão contratados com a anuência de Abel Ferreira. A diretoria prometeu ao técnico que iria repor a saída de Danilo, figura fundamental nos últimos títulos do Palmeiras. A diretoria considera que a vaga de Scarpa já foi preenchida com a chegada de Bruno Tabata no fim do ano passado. O meio-campista, porém, ainda não deslanchou e tem sido criticado.

O próprio treinador havia dito no fim do ano passado, antes e depois de confirmada a conquista do Brasileirão, que o clube só traria novos jogadores caso algum dos titulares fosse negociado. E depois da estreia do Paulistão foi sincero ao dizer que o elenco precisa ser reforçado.

“O Palmeiras vai repor essas peças, o torcedor pode ficar tranquilo, que a presidente pensa 24 horas em fazer o Palmeiras mais forte, então essas peças serão repostas”, assegurou a mandatária.

A diretoria, segundo Leila, conversa “24 horas” sobre contratações. Ela ressaltou que o torcedor terá “notícias boas em breve” porque existem “conversas até avançadas” em andamento. “É que não quero criar expectativas”, justificou. “Eu não sou uma presidente que vai contratar quantidade, futebol é caríssimo. Hoje em dia, as aquisições são milhões de euros ou dólares, no passado o investimento não era tão grande. Precisamos ser assertivos”.

Ela porém, deu uma alfinetada nos torcedores que pedem contratações. “Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor, que com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa”.

Matheus Henrique, revelado pelo Grêmio e hoje no Sassuolo, da Itália, é o principal nome no radar palmeirense para substituir Danilo. Jean Lucas era outra possibilidade, mas como a venda ao Monaco não se concretizou, foi descartado. Abel Ferreira tem à disposição como primeiro volante, agora, apenas Jailson e Fabinho. Gabriel Menino também pode jogar na função.

Palmeiras Pay

Em parceria com a Pefisa (fintech e braço financeiro do grupo Pernambucanas), a Elo e a Allianz Seguros, o Palmeiras lançou o Palmeiras Pay, uma conta digital que reúne serviços financeiros, vantagens e experiências para o torcedor. Trata-se de uma plataforma conectada ao programa de sócio-torcedor Avanti e à loja Palmeiras Store. A adesão é gratuita, não há taxa de administração e o aplicativo está disponível para download nas lojas Play Store e Apple Store.

“Com o Palmeiras Pay, o nosso torcedor tem acesso a benefícios que extrapolam o campo de jogo, como descontos em ingressos para shows e produtos, entre outros. Além disso, poderá viver experiências exclusivas dentro do universo palestrino e contribuirá diretamente com a sua paixão, que é o Palmeiras”, disse Leila Pereira.

Leila Pereira em evento de lançamento do Palmeiras Pay, a conta digital do clube Foto: Divulgação

Segundo o Palmeiras, o correntista terá os serviços do clube integrados, podendo explorar as vantagens do Avanti, comprar ingressos para os jogos do time como mandante e adquirir produtos na PalmeirasStore.com.

Quem ativar a conta digital passará a integrar o Programa Avanti de forma automática com o Plano Verde (R$ 9,99 por mês), ganhando isenção de seis mensalidades se escolher a forma de pagamento como cartão de crédito ou de uma mensalidade caso opte pelo débito.

A conta digital oferece rendimento de 100% do CDI e possibilidade de fazer portabilidade do salário, recarga de celular, pagamento de boletos, PIX, transferências gratuitas para todos os bancos do Brasil, compras on-line no débito e saques em caixas eletrônicos, além de contratação de serviços como seguros, investimentos e consórcios.

O cartão de débito e crédito, emitido nos modelos Elo Mais ou Elo Grafite, é aceito em estabelecimentos nacionais e internacionais. Haverá também um programa de fidelidade desenvolvido para a conta, e os pontos gerados pelo uso do crédito poderão ser trocados por upgrade (ou adesão) de plano do Avanti, vantagens especiais na PalmeirasStore.com e compra de ingressos em pré-vendas exclusivas Elo para shows no Allianz Parque, festivais e outros eventos.

Abel Ferreira foi ao evento após o treino do Palmeiras e foi presenteado com o novo cartão de crédito. Garoto-propaganda, o técnico é oficialmente o primeiro correntista da conta digital do clube.