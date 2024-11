Leila Pereira pede ‘calma’ aos torcedores do Palmeiras: ‘Está em nosso DNA não desistir’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tentou tranquilizar os torcedores nesta quinta-feira, 28, após a derrota de terça de 3 a 1 para o Botafogo, no Allianz Parque. Com o revés, o Palmeiras caiu para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Leila Pereira publicou uma mensagem no Instagram, pedindo “calma” aos torcedores. A presidente mostrou otimismo na conquista do título do Brasileirão pela terceira vez seguida.

Leila Pereira pediu "calma" para os torcedores do Palmeiras Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE “Pessoal, fiquem calmos!! O campeonato não terminou. Está em nosso DNA não desistir NUNCA!! Vamos em frente!! AVANTI!!”, postou a dirigente em suas redes sociais. O Palmeiras tem 70 pontos na tabela, três atrás do líder Botafogo. Para recuperar a liderança na próxima rodada, o time de Abel Ferreira precisa derrotar o Cruzeiro no Mineirão e torcer por uma derrota do Botafogo para o Internacional, no Estádio Beira-Rio.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Allianz Parque. Já o Botafogo atua contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem 23,8% de chances de conquistar o Brasileirão. A probabilidade do Botafogo é de 75,3%.