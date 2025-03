Leila Pereira reuniu elenco do Palmeiras durante má fase e trocou bronca por motivação

No início de fevereiro, quando o Palmeiras corria risco de ser eliminado na primeira fase do Paulistão e era criticado e cobrado constantemente devido a resultados e apresentações ruins, Leila Pereira teve uma ideia: decidiu reunir o elenco um dia após o empate por 1 a 1 com o Água Santa, em Brasília, para uma conversa.

PUBLICIDADE Parte do plantel e o técnico Abel Ferreira estavam pressionados naquele momento, com dois jogos seguidos sem vitórias - empates com Corinthians e Água Santa e fora da zona de classificação ao mata-mata do Paulistão. Mas essa pressão era apenas externa porque internamente a presidente do Palmeiras trocou as broncas que havia dado no fim da temporada de 2024, incluindo as direcionadas ao diretor de futebol Anderson Barros após o frustrante vice-campeonato brasileiro, pelas palavras de motivação.

Na reunião, não houve cobranças. Leila quis tranquilizar Abel e os atletas e lhes passar confiança, segundo apurou o Estadão. Um dos principais defensores da empresária, o treinador português disse que seguiu trabalhando sossegado, sem pressão na Academia de Futebol, justamente porque a dirigente faz esse papel de blindar comissão técnica e jogadores.

Publicidade

Leila Pereira reuniu elenco do Palmeiras durante má fase Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Ela juntou todo mundo, falou o que tinha que falar e os jogadores perceberam a mensagem dela”, contou, sem se aprofundar, Abel Ferreira, aliviado e animado depois da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo que colocou o Palmeiras na decisão do Paulistão pelo sexto ano consecutivo.

Leila é leve, ambiciosa, quer ganhar, mas não torna o jogo de futebol algo de vida ou morte. Futebol é entretenimento. Ela tem leveza no que fala, mesmo que tenha que chamar a nossa atenção Abel Ferreira sobre Leila Pereira

A “líder máxima”, como Abel se refere a Leila, deu tranquilidade, segundo o técnico, para o elenco se reerguer no Paulistão, conseguir a classificação, ainda que suada, para o mata-mata, eliminar São Bernardo, São Paulo e avançar à final do Estadual, no qual busca o treta consecutivo.

“Essa leveza faz o treinador trabalhar em paz e dá uma tranquilidade a mim e aos jogadores. Tenho sorte de ter líderes que me ajudam muito e ajudam muito nossos jogadores”, falou o comandante palmeirense, um grande admirador de sua chefe. “Às vezes, os presidentes e os diretores ameaçam, mandam a torcida invadir o CT. Essa direção dá tranquilidade ao seu treinador, aos profissionais, e acredita no que é feito”.

É comum ver Abel exaltar a presidente. São elogios que vão da postura aos agradecimentos por colocar seu avião à disposição para buscar atletas, como fez com Gustavo Gómez, em novembro do ano passado, quando o Palmeiras venceu o Bahia de virada por 2 a 1 e o técnico dedicou o triunfo a dirigente.

Publicidade

Ele disse ter adotado ouvir o autoelogio de Leila antes da apresentação de Vitor Roque. Cabotina, ela brincou com a torcida por ter enfim conseguido trazer o tão desejado e esperado camisa 9: “Queria dar parabéns para mim também, que não desisti para trazer esse atleta, a maior contratação do futebol brasileiro”.

Ela é a líder máxima, ela que manda em tudo aqui. É muito bom ouvir o treinador, mas sobretudo a nossa presidente dizer: “não é fiquem calmos mas sabemos o que tem que fazer”. Vamos chegar aonde queremos. Tem um papel determinante porque, ao fim e ao cabo, é nossa líder. Abel Ferreira sobre Leila Pereira

O técnico só estendeu sua permanência no Palmeiras mais de uma vez graças à proximidade com Leila e à postura da dirigente que agrada o português. Ela segue insistindo para que Abel aceite outra renovação contratual, desta vez até o fim de 2027. O atual contrato vence no fim deste ano e o comandante indicou que sairá ao final da temporada.