Leila Pereira se pronuncia após vice do Palmeiras: 'Obrigação de voltarmos mais fortes'

A temporada não terminou para o Palmeiras da forma como o torcedor ficou acostumado nos últimos anos. Em 2024, o Paulistão foi uma conquista solitária e sem o peso desejado. Após a derrota para o Fluminense neste domingo, no Allianz Parque, e a confirmação do vice no Brasileirão, a presidente Leila Pereira se pronunciou nas redes sociais.

A mandatária alviverde indicou que vai melhorar o elenco para a próxima temporada e agradeceu o apoio dos torcedores durante a temporada.

Leila Pereira diz que vai fortalecer Palmeiras para 2025 após ano decepcionante. Foto: Alex Silva/Estadão

“Que venha 2025, com a obrigação de voltarmos ainda mais fortes! Sabemos que o futuro exige ainda mais de nós. Obrigada, torcida, por acreditar sempre. Juntos, vamos em busca de novas conquistas! Avanti Palestra!”, publicou Leila Pereira em sua página oficial no Instagram.

Leila foi reeleita no fim do mês de novembro e vai permanecer na presidência do Palmeiras até dezembro de 2027. Um de seus objetivos é manter o técnico Abel Ferreira até o encerramento de seu mandato.

Em 2025, o Palmeiras participará dos torneios tradicionais os quais já está habituado a disputar: Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas um novo campeonato promete atrair os holofotes de todo o planeta. Entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, o time alviverde vai encarar adversários de peso no Mundial de Clubes..

O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto, Al-Ahly e Inter Miami, time de Lionel Messi. A estreia será diante dos portugueses, no dia 15 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, palco da final da Copa de 2026.