Leila Pereira vai lucrar com Palmeiras longe do Allianz Parque? Entenda operação na Arena Barueri

O clube já avisou à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o seu próximo compromisso, diante do Ituano, dia 8 de fevereiro, quinta-feira da próxima semana, será no estádio em Barueri. O duelo seguinte pelo Paulistão em casa será o clássico com o Corinthians, dia 18. A equipe de Abel Ferreira deve jogar o dérbi em Barueri. A expecativa é de que volte a usar o Allianz Parque no confronto com o Mirassol, dia 24. Espera-se que, até lá, a WTorre troque o composto termoplástico do campo.

O Palmeiras exige que a Real Arenas “honre com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo” e ameaça pedir a interdição do local. O clube quer que o piso sintético seja trocado, mas a empresa que gere a arena apenas informou que trocará o composto termoplástico, muito deteriorado em razão do calor e da poluição.