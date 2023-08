Leila Pereira vê pressão da torcida do Palmeiras aumentar sem reforços para Abel Ferreira

Em seu segundo ano no comando do Palmeiras, a presidente Leila Pereira enfrenta mais pressão e cobrança. O futebol tem sido o calcanhar de Aquiles da empresária. Desde que rompeu com a torcida organizada Mancha Alvi Verde, ela tem sido alvo de provocações e campanhas do lado de fora do clube. A mais recente delas inclui um carro de som que anda pelas ruas nas imediações do Allianz Parque destacando as promessas não cumpridas da então candidata durante a campanha.

Antes, eram todos amigos e eleitores de Leila. Agora, boa parte dos torcedores já não apoia mais suas medidas e o jeito que comanda o Palmeiras, principalmente o futebol. Há mais de um motivo para o rompimento, mas um deles é o dinheiro que ela pediu de volta para a organizada depois de bancar parte dos torcedores no Mundial de Clubes da Fifa. A torcida deu a ela os R$ 200 mil investidos. As promessas de baratear os ingressos e de aumentar e mudar o lugar destinado aos uniformizados no estádio também geraram discórdias porque não foram cumpridas. A bronca é tamanha que houve até manifestação em Nova York, onde a presidente passa férias. No domingo, o time, sem Dudu, machucado, ganhou de 4 a 1 do América-MG.

Paulo Serdan, uma das vozes fortes dessa oposição, faz vídeos nas redes sociais com frequência sobre suas posições contra a presidente. Seus “desabafos”, dependendo do resultado do time em campo, já atingiram mais de 50 mil visualizações no Instagram, por exemplo - dez mil a mais do que o Palmeiras coloca em suas partidas no Allianz. Em uma das últimas postagens, Serdan afirmou que “acreditou demais” em Leila, que ajudou em sua campanha e que, infelizmente, foi “uma das apostas mais complicadas” de sua vida. Quebrou a cara.

Diz isso em tom de profundo arrependimento. A questão atual diz muito respeito ao elenco e à falta de reforços e esse descontentamento começa a respingar em quem sempre esteve fora da confusão, o técnico Abel Ferreira. Para a torcida, Leila comete uma série de equívocos em sua gestão, como “não ter ideia do que é futebol e da necessidade de contratar jogadores” ciclicamente. A torcida se junta para afirmar que o elenco é fraco e que o banco de reservas é ruim, o que é sentido quando os titulares não jogam bem.

Nas arquibancadas, Leila já foi chamada de “incompetente” pela organizada, que gritou que a empresária “pegou o Palmeiras pra brincar de presidente”. O avião comprado pela dona da Crefisa para uso do elenco e também para alugar a outras equipes do futebol brasileiro é constantemente ironizado pelos torcedores. “Ô, Leila, faz um favor, pega o avião e contrata jogador”, cobrou a Mancha recentemente. Quando apresentou a aeronave, ela exaltou a aquisição. “Vocês querem mais reforço do que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando?”, perguntou. O Estadão procurou a presidente, mas não obteve resposta.

Reforço zero

As críticas dizem respeito ainda ao fato de a presidente administrar o Palmeiras com mãos de ferro e fechadas. Leila já disse que não gastará dinheiro sem necessidade e sem pagar valores que considera justos. O problema é que a janela de transferência fecha dia 2 de agosto e até agora o clube não trouxe ninguém. Não há nem cheiro disso.

Neste ano, aliás, a diretoria só trouxe dois atletas: o volante colombiano Richard Ríos e o atacante Artur, revelado pelo próprio Palmeiras e que estava no Red Bull Bragantino. Os dois têm jogado bem, mas é pouco para os torcedores e para Abel Ferreira, que cobra desde janeiro a contratação de um camisa 5 para repor a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O diretor Anderson Barros pouco aparece. Quando dá entrevistas, repete o discurso de austeridade de sua chefe. “O clube nos cobra uma responsabilidade. Precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que acreditamos ser o melhor para o Palmeiras”, disse o cartola carioca depois de a equipe ser eliminada pelo São Paulo na Copa do Brasil. Sem muitas alternativas, Abel tem sido obrigado a escalar jovens jogadores que não estão prontos, o que pode atrapalhar o desenvolvimento deles. Há ainda comentários sobre o baixo rendimento de alguns atletas, como Raphael Veiga e Rony.

Leila Pereira enfrenta sua fase mais crítica na presidência do Palmeiras, com cobranças e pressão da torcida por reforços Foto: Marcelo Chello/Estadão

Dentro do clube, Leila trabalha com os seus diretores e conselheiros sem resistência. A oposição foi aniquilada em sua campanha, tanto que era candidata única no pleito do qual saiu vencedora com 88% dos votos. Estão todos em silêncio. Mas há muitas reclamações sobre os valores praticados para os associados para uso da academia, natação, tênis e outras modalidades esportivas.

Quando o futebol começa a emperrar, com queda de rendimento e na tabela, além de eliminação na Copa do Brasil, as cobranças tendem a aumentar. O clima ferve. As conquistas de Abel ficaram para trás, embora haja muito respeito por ele. Seu rosto foi pintado na entrada de um bar na rua Palestra Itália. O treinador sempre foi protegido pela torcida, mas agora é questionado quando diz em entrevistas que o Palmeiras não precisa de reforços e que os jogadores que estão no elenco dão conta do recado. “Meus reforços estão aqui. Eu quero o Rony sendo Rony, o mesmo do Veiga, do Dudu”, disse o português recentemente.

A gestão de Leila vendeu mais atletas do que contratou em um ano e meio, tempo em que ela toma conta de tudo. Chegaram sete reforços, alguns deles reprovados pelo torcedor. Artur talvez seja o único que tem aprovação maciça. O volante Jailson é muito criticado, como eram o meio-campista Bruno Tabata e o centroavante Rafael Navarro, que há algumas semanas não integram mais o elenco. Além deles, também saíram nesta janela o goleiro Vinícius Silvestre, que era reserva, e o jovem atacante Giovani, este que não foi muito aproveitado por Abel, embora tivesse talento e fosse querido pela torcida. Antes, em fevereiro, o atacante uruguaio Merentiel foi emprestado ao Boca Juniors.

Um outro ponto comentado pelos torcedores neste momento no Palmeiras é a falta de visão dos dirigentes do futebol e a demora para trocar peças do elenco, dispensar alguns atletas e contratar outros, como o clube vinha fazendo em anos anteriores, mas deixou de fazer. Há uma concepção de que o Palmeiras é um time manjado dentro de campo, que ficou fácil para o rival marcar e anular seus principais jogadores e jogadas.

Ao Estadão, que não gastaria dinheiro para contratar jogador comum. O raciocínio valia para todas as posições. Abel, por exemplo, não tem substituto para Raphael Veiga. O meia foi para a seleção brasileira e voltou mal. Há outros na mesma condição.

Leila já afirmou também que não abre mão do seu treinador, nem para a seleção brasileira, nem dos seus principais jogadores. Recentemente, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez teve sondagem do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita em que joga o astro Cristiano Ronaldo. O ciclo para alguns jogadores está perto de chegar ao fim. Por ora, se não chegar ninguém, também é ordem da presidente que nenhum titular saia.

Os críticos da gestão de Leila fazem as contas das premiações que o Palmeiras ganhou com títulos, da sua receita com bilheterias e da venda de jogadores e entendem que há dinheiro suficiente para contratar. Porém, a presidente sempre se queixa que não há fluxo de caixa e a folha de pagamento do futebol é alta, na casa dos R$ 26 milhões por mês. O clube anda no azul, mas sem sobras, como mostra o balanço de 2022, divulgado no fim de março deste ano. É uma ilusão achar que tem dinheiro sobrando. Mesmo assim, as cobranças são para as contratações. Elas não vão parar enquanto ao menos duas posições forem repostas: volante e meia. Um substituto para Danilo e outro para Raphael Veiga.