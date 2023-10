Léo Pelé, ex-São Paulo, é criticado pela torcida do Vasco após falhar em gol na derrota para o Inter

O zagueiro Léo Pelé foi um dos jogadores mais criticados pela torcida do Vasco após a derrota do time carioca para o Internacional, por 2 a 1, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação do defensor foi marcada por erros técnicos, além de uma falha no segundo gol do time colorado, marcado na etapa final por Enner Valencia.

O nome de Léo foi um dos mais comentados na rede social X (antigo Twitter) em assuntos relacionados à partida. Torcedores vascaínos compartilharam trechos de vídeos com erros do zagueiro e pediram a ‘barração’ do jogador pelo técnico Ramón Díaz. Alguns sugeriram a entrada do experiente Maicon, ex-Santos, apesar de o veterano ter tido poucas oportunidades com o treinador argentino desde que ele chegou à equipe carioca nesta temporada.

Léo Pelé foi o mais criticado por vascaínos após a derrota para o Inter. Foto: Leo Amorim/Vasco

“Leo Pelé será sempre um lateral improvisado na zaga até contratar um treinador para lhe ensinar os fundamentos da posição”, reclamou um vascaíno. “O Maicon não pode ser reserva do Léo. Ele é aquele cara que motiva os jogadores, que veste a camisa, mas não consegue largar aquela marcação irritante à distância”, publicou outro torcedor.

Outros vascaínos preferiam não apontar o dedo somente para o zagueiro e lembraram que o time não fez uma boa atuação diante da equipe gaúcha. “O Léo Pelé fez uma partida desastrosa e simplesmente perdeu todas as disputas possíveis para o Enner Valencia. Mereceu ser vaiado dentro de São Januário, mas não foi o único. Torcida hoje passou a mão legal né cabeça de alguns jogadores que também não acertaram nada”, escreveu uma página com conteúdo sobre o time carioca.

A atuação de Léo chamou a atenção também de torcedores do São Paulo, clube do zagueiro até o ano passado. Alguns torcedores comemoraram o fato de o time paulista ter conseguido vender o defensor por R$ 16 milhões aos cariocas após o rival cruz-maltino ter a sua SAF adquirida pelo grupo americano 777 Partners. Mas são-paulinos citaram uma suposta dívida da empresa referente ao pagamento pelo atleta de 27 anos.

Com a derrota em casa, o Vasco estaciona nos 30 pontos e se mantém na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Na próxima rodada, os cariocas têm confronto direto com o Goiás, time que abre o Z-4, e torcem por um revés do Santos no clássico com o Corinthians para respirar no Brasileirão e empurrar os paulistas para as últimas quatro posições do campeonato. Veja como está a briga para escapar do rebaixamento.