Lesão de Neymar já mexe com as casas de apostas; Richarlison vira favorito à artilharia da Copa

A lesão confirmada do atacante Neymar para a fase de grupos da Copa do Mundo no Catar já mexeu com as casas de apostas. Antes de se lesionar e desfalcar a seleção brasileira, plataformas como Esportes da Sorte, galera.bet e Casa de Apostas estavam pagando R$ 1,35 para cada R$ 1 gasto. Agora, essa odd subiu para R$ 1,49.

Para Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, essa mudança, apesar de parecer pequena, tem um significado grande para as casas de apostas. “Na realidade, nós consideramos isso muito significativo, pois a cota não se conta do número 1. O número 1 é a unidade de paridade, você aposta um e volta um. Estamos falando de uma alteração percentual de mais de 20%. Essa saída dele do time titular é, sim, impactante”, explica.

Richarlison e Neymar comemoram os gols do Brasil na vitória sobre a Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de “odds”) são complexos e detalhados. Para chegar até os números finais - que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.

Os dois gols de Richarlison na vitória brasileira por 2 a 0 sobre a Sérvia, na primeira rodada da Copa, credenciaram o atacante do Tottenham ao posto de favorito a ser artilheiro nas principais casas de apostas. Neste momento, de acordo com a plataforma galera.bet, que é patrocinadora da CBF em parceria com o Campeonato Brasileiro masculino e feminino, a lista é a seguinte:

Richarlison (Brasil) 6.00

Kylian Mbappé (França) 8.0

Olivier Giroud (França) 10.0

Lionel Messi (Argentina) 13.0

Ferran Torres (Espanha) 15.0

“É interessante notar que antes do começo da Copa, o Richarlison não aparecia nem entre os dez. Obviamente que isso tem a ver com o andamento dos jogos e deve se alterar até o fim da competição”, afirma Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

Antes da Copa do Mundo, a relação do Top 5 era a seguinte:

Harry Kane (Inglaterra) 8.0

Kylian Mbappé (França) 10.0

Karim Benzema (França) 13.0

Lionel Messi (Argentina) 13.0

Neymar (Brasil) 15.0