Neymar curte festa de aniversário da irmã no Rio enquanto se recupera de lesão; veja vídeo

O atacante Neymar, do Al-Hilal, esteve no Rio de Janeiro para celebrar o aniversário de 28 anos da irmã, a influenciadora digital Rafaella Santos. Em vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima), é possível ver o jogador cantar uma parte do “parabéns” e atacar de DJ na festa.

Neymar se lesionou em jogo pela seleção brasileira em outubro de 2023. Foto: Neymar via Instagram

PUBLICIDADE Neymar se lesionou na derrota do Brasil para o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa, no dia 17 de outubro de 2023. Foi constatado que houve rompimento do ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo, e o atacante precisou passar por cirurgia. A expectativa é que Neymar esteja apto a voltar a campo no início da próxima temporada, em julho, depois da Copa América. Na época, Neymar afirmou nas redes sociais que era “um momento muito triste” e que precisaria ainda mais de apoio de amigos e da família. “Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar por tudo isso após quatro meses recuperado. Fé eu tenho, até demais… Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas”, disse.

O jogador fez o tratamento da lesão no País, onde também acompanhou o nascimento da filha, Mavie, fruto de um relacionamento com a modelo Bruna Biancardi. Com a lesão, o jogador encerrou 2023 com apenas 17 jogos oficiais disputados, o menor número da carreira.

Já o Al-Hilal, mesmo sem o camisa 10, conquistou grandes feitos na temporada. Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o clube bateu o recorde de vitórias consecutivas com 28 triunfos seguidos, superando o galês The New Saints.