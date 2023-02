Ceni pressiona DM para a fase final do Paulistão: ‘Se não recuperarmos jogadores, vamos oscilar’

Apesar da vitória contra o Santos e o segundo lugar na classificação geral do Campeonato Paulista, Rogério Ceni está preocupado com o futuro do São Paulo. As lesões assombram o clube paulista e, no clássico com o Santos, quatro jogadores saíram de campo com algum tipo de desconforto após duelo em gramado encharcado.

Em um começo de temporada em que o tricolor paulista está oscilando, Ceni enxerga as lesões como a principal culpada pelo desempenho inconstante do time. Ao projetar o futuro da competição, o técnico foi cauteloso ao comentar sobre qual time deve encarar a fase final do Paulistão. Ao seu estilo, ele pressiona o departamento médico e seu trabalho diário. Entende até a página 2 a lentidão de recuperação de alguns atletas. Ceni precisa de todos em pé na etapa final. Ele também tem se esforçado para recuperar a tradição perdida do clube em outras áreas ligadas ao futebol, como o DM.

Leia também Com dois gols no fim e confusão, Brasil vence Uruguai e conquista o Sul-Americano Sub-20

Jonathan Calleri, principal nome do ataque do São Paulo, retornou ao time titular no jogo contra o Santos após um período afastado por lesões. Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

“Se nós recuperamos os jogadores que estão no departamento médico antes dos jogos decisivos, nós teremos um time mais compacto e completo. Se não conseguirmos recuperar esses jogadores, a tendência é que o time oscile muito mais”, afirmou o treinador.

Ceni ainda apontou para o fato de que a defesa são-paulina que finalizou o clássico contra o Santos era formada por atletas que jamais haviam treinado junto. “Eu não consigo treinar defesa pelo número de lesionados. Nesse momento, não conseguimos treinar o time como um todo. Conseguimos treinar alguns setores como o meio-campo ou o ataque, mas não consigo treinar mais do que isso.”

Além de prejudicar o desempenho atual do time, o número de lesões elevadas também contribui para o aumento de lesões, o que gera um efeito bola de neve. “Os jogadores estão exaustos e o sistema de defesa quase não tem troca. E não por não termos jogadores, mas porque esses atletas vem de lesões sérias. Assim, você acaba tendo que repetir. E a tendência é que, se você repetir, mais lesões vão aparecer.”

Apesar da atual situação, Ceni acredita que o São Paulo possa conquistar o Campeonato Paulista. Para isso, no entanto, é necessário um plantel saudável. “Temos que recuperar os jogadores para treinar um time para os jogos decisivos do Paulistão. São nessas partidas que não podemos oscilar”, disse Rogério.

Continua após a publicidade

A próxima partida do São Paulo é na quarta-feira, 15, às 21h34 contra a Inter de Limeira no Morumbi.