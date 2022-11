Lewandowski é expulso, mas Raphinha define virada do Barcelona na casa do Osasuna

Publicidade

Titular da seleção brasileira, o atacante Raphinha perdeu espaço no Barcelona nos últimos jogos. Mas saiu do banco de reservas nesta terça-feira para salvar o time catalão de um tropeço em visita ao Osasuna pelo Espanhol. Com Lewandowski expulso ainda no primeiro tempo, e com desvantagem no placar, os visitantes passaram aperto em Pamplona, mas melhoraram na etapa final e viraram, para 2 a 1, graças ao ponta de Tite, garantindo a liderança por ao menos mais uma rodada.

Com o triunfo conquistado nos minutos finais, em golaço de cabeça do brasileiro, o Barcelona sobe para os 37 pontos, cinco de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid, que entra em campo somente na quinta-feira.

A quarta vitória seguida do Barcelona saiu em uma bela jogada aos 40 minutos do segundo tempo. De Jong, ainda do campo de defesa, deu longo lançamento para a corrida de Raphinha, que chegou antes dos marcadores e cabeceou para encobrir o goleiro Aitor. Além do brasileiro, o holandês também foi bastante festejado e abraçado pelos companheiros pelo passe preciso.

Raphinha é festejado pelos golegas após sair do banco e marcar o gol que deu a vitória para o Barcelona sobre o Osasuna, de virada, por 2 a 1 Foto: CESAR MANSO / AFP

Um dia após arbitragem desastrosa na derrota do Real Madrid na visita ao Rayo Vallecano, desta vez foi a vez de o Barcelona ficar na bronca na Espanha. Logo aos 7 minutos, David Garcia desviou de cabeça a cobrança de um escanteio inexistente para abrir o placar. Os catalães reclamaram de falta do também defensor Unai Garcia, que trombou na corrida e derrubou Alonso. No lance, ainda é possível ver que Oroz está impedido, mas ele não atrapalha a visão de Ter Stegen.

Mesmo protestando bastante - os jogadores catalães cercaram o árbitro Jesus Gil -, a jogada foi considerada normal no Estádio Reyno de Navarra. Sair atrás do marcador e em um lance polêmico deixou os jogadores do Barcelona muito irritados. Com 11 minutos, Lewandowski fez uma falta boba no meio e levou amarelo.

Com o Barcelona pouco produzindo e até sendo envolvido pelo ataque mandante, a arbitragem novamente errou. Mas desta vez deu sorte. Lewandowski olha para David Garcia e salta com o cotovelo no pescoço do oponente. Agressão para vermelho direto. O árbitro aplicou apenas o amarelo, mas como o polonês já tinha um cartão, de nada adiantou sua reclamação e a do técnico Xavi Hernández, pois foi expulso pelo acúmulo de punições.

Mesmo com um a menos, o Barcelona ainda ensaiou uma pressão nos minutos finais, com Ferran Torres. Primeiro o jovem cabeceou por cima, depois até concluiu o cruzamento de Alba para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Antes do descanso, Piqué também levou o vermelho, por reclamação, no banco de reservas.

O descanso serviu para Xavi acalmar os ânimos do time e o empate não demorou a vir. Aos 3 minutos, novo cruzamento de Alba para Ferran Torres, a defesa afastou mal e a sobra caiu nos pés de Pedri, que bateu de primeira, no cantinho, para festa e alívio do treinador.

O jogo ficou quente, com entradas mais bruscas de ambos os lados cinco amarelos em intervalo de 20 minutos - e poucas chances de gol. O Osasuna só foi assustar aos 24, em bomba de longa distância e linda e salvadora defesa de Ter Stegen.

Ciente que o empate poderia custar a liderança, Xavi optou por colocar Raphinha na vaga de Dembélé aos 33 minutos da etapa final. Era sua aposta decisiva. E o treinador mostrou estrela, com o brasileiro definindo apenas sete minutos após a entrada. No fim, os jogadores do Barcelona comemoraram a vitória como um título, pulando abraçados no campo após virada dura em jogo bastante complicado.

Ainda nesta terça-feira, o Elche perdeu em casa do Girona, por 2 a 1, enquanto o Athletic de Bilbao não teve problemas para fazer 3 a 0 no Real Valladolid.