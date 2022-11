Lewandowski projeta confronto com Messi em sua última Copa do Mundo: ‘Lenda’

Publicidade

A Copa do Mundo ainda não começou, mas tem um jogador que já vem chamando a atenção. Em seu último Mundial com a Argentina, Lionel Messi aparece novamente como o grande nome da seleção argentina. O craque do PSG ganhou elogios de Cristiano Ronaldo e foi exaltado por Lewandowski, principal nome da Polônia no Mundial.

Leia também Adidas lança comercial com cinco versões de Messi em Copas do Mundo; assista

“Jogo no Barcelona e sei da importância que o Messi tem para o clube. Ele é uma lenda e está em grande forma. É o líder da Argentina e vem desempenhando um grande futebol no PSG. Sabemos muito bem quem vamos enfrentar”, falou o atacante polonês.

O jogador reconheceu que a Argentina é a grande rival nesta primeira fase da Copa do Mundo, mas destacou que a Polônia precisa fazer sua parte nas duas primeiras partidas (Arábia Saudita e México) antes de pensar no confronto com Messi e companhia.

Lewandowski elogiou Messi antes de confronto entre Polônia e Argentina pelo Mundial. Foto: Tolga Bozoglu/EFE

“É um grupo difícil, porque temos dois jogos antes da Argentina. Temos que focar primeiro nesses jogos. Isso pode mudar a perspectiva desse jogo contra a Argentina. A Argentina é a favorita. Sabemos que não somos o melhor time do grupo”, explicou.

Lewandowski ainda revelou que esta poderá ser a sua última Copa do Mundo, a exemplo de Messi e Cristiano Ronaldo, que estão cada vez mais próximos de anunciar a aposentadoria dos gramados.

Continua após a publicidade

“Não começamos a Copa do Mundo, então não vamos falar sobre o fim da Copa do Mundo. Já pensei algumas vezes. Por mim, não sei se vai ser minha última Copa do Mundo. Posso dizer que pode ser a última. Estou me preparando como se fosse a última. Não sei qual vai ser minha condição física. Espero que eu consiga jogar em alto nível em três, quatro anos. Não posso dizer sim ou não”, finalizou.

O atacante de 34 anos vive grande momento desde 2020, quando foi nomeado o melhor jogador do mundo. Pelo Barcelona, disputou 19 jogos e marcou 18 gols, o que o torna a grande esperança da Polônia para a Copa do Mundo. A Polônia fará sua estreia no Grupo C na terça-feira, às 13h, frente ao México, no Estádio 974.