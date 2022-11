‘Realizei um sonho de infância’, afirma Lewandowski após seu primeiro gol em Copas do Mundo

Publicidade

Robert Lewandowski viveu neste sábado o dia mais importante de sua carreira na Copa do Mundo. Na vitória da Polônia sobre a Arábia Saudita, o atacante do Barcelona marcou seu primeiro gol em Mundiais, foi eleito o melhor jogador da partida e ajudou a colocar sua seleção mais próxima da classificação às oitavas de final - fato que não ocorre desde 1986.

Na entrevista coletiva após a partida, Lewandowski afirmou que teve seus sonhos de infância realizados ao marcar seu primeiro gol. Na comemoração, o centroavante se emocionou ao lado de seus companheiros. “Quanto mais velho fico, mais emocionado fico (com o gol)”, brincou o jogador. Lewandowski é o maior artilheiro da história da Polônia, mas nunca havia marcado em um Mundial.

Lewandowski marcou seu primeiro gol em Copas contra a Arábia Saudita. Foto: Manan Vatsyayana/AFP

“É difícil dizer por que isso (chorar) aconteceu. Depois do gol marcado, tudo foi liberado. Emoções e sonhos de infância foram realizados”, afirmou. “Minha assistência me agradou (aos 39 minutos, para o gol de Zieliński), mas elas não são tão importantes para os atacantes.” Ele ainda teve outras duas oportunidades de ampliar o placar, sendo que em uma acertou a trave.

Lewandowski disputa no Catar sua segunda - e possivelmente, última - Copa do Mundo com a seleção polonesa. Em 2018, na Rússia, passou em branco e foi eliminado ainda na fase de grupos - naquela edição, a Polônia foi cabeça de chave do Grupo H. “Eu percebo que o bem da seleção polonesa é o mais importante. A questão é que eu também gostaria de dizer um dia que não só fui a duas Copas do Mundo, mas também coloquei deixei minhas marcas aqui. Esse gol era meu sonho”, disse.

Com quatro pontos e líder do Grupo C, a Polônia encara a Argentina pela última rodada da fase de grupos. Um empate garante a seleção nas oitavas de final. Após a partida deste sábado, Lewandowski prega respeito ao adversário. “Sabemos que ainda temos mais um jogo pela frente, que será decisivo. O mais importante para nós agora é que ainda estamos vivos, ainda estamos lutando”, pontuou.

Czesław Michniewicz, treinador da Polônia, seguiu uma linha de pensamento semelhante a seu jogador. Em entrevista à TVP Sport após a partida, afirmou que a situação da Polônia na Copa do Mundo não está resolvida. “Quatro pontos não resolvem nada, mas estou feliz que marcamos dois gols e tivemos algumas boas chances para aumentar o placar.” Michniewicz assumiu o comando da seleção após Paulo Sousa decidir treinar o Flamengo no início deste ano.

A Polônia enfrenta a Argentina na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). No mesmo horário, Arábia Saudita e México duelam pela outra vaga no Grupo C.