Libertad x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Athletico-PR viaja ao Paraguai para enfrentar o Libertad nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores, às 21h (horário de Brasília). Na liderança do Grupo G, os brasileiros buscam ampliar a vantagem para o Alianza Lima, que tropeçou diante do Atlético-MG nesta quarta-feira.

Na última partida pela competição, o Athletico derrotou, em casa, o Atlético-MG. No entanto, vem de derrota no ano, justamente para o rival brasileiro no campeonato nacional. Já o Libertad, apesar de estar na lanterna do Grupo H, está na liderança do Campeonato Paraguaio, a seis pontos do vice Cerro Porteño.

LIBERTAD X ATHLETICO-PR

DATA: 04/05/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

TORNEIO: Copa Libertadores.

Libertad e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira pela terceira rodada da Libertadores. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIBERTAD - Martín Silva; Ivan Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Diego Gomez, Héctor Vilalba e Enso González; Oscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Vitor Roque e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

ÚLTIMOS RESULTADOS