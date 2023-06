Libertad x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Dependendo de suas próprias forças, o Atlético-MG decide, nesta terça-feira, o seu futuro na Copa Libertadores, atuando fora de casa diante do Libertad, no histórico estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h. O jogo é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos, e o Atlético-MG tem uma leve vantagem sobre seu rival direto dentro do Grupo G.

Para avançar, o Atlético-MG pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica como segundo colocado. Caso vença ou empate, e o Athletico-PR perca para o Alianza Lima, na Arena da Baixada, pode terminar a primeira fase na liderança do Grupo G. O Libertad precisa de uma vitória por dois gols de diferença para derrubar os comandados de Felipão e ficar com a vaga.

LIBERTAD x ATLÉTICO-MG

DATA : 27/06 (terça-feira).

: 27/06 (terça-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

Libertad e Atlético-MG medem forças nesta terça-feira em Assunção. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIBERTAD - Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Héctor Villalba, Cristian Riveros, Diego Gómez e Lucas Sanabria; Enso González e Óscar Cardozo. Técnico : Daniel Garnero.

- Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Héctor Villalba, Cristian Riveros, Diego Gómez e Lucas Sanabria; Enso González e Óscar Cardozo. : Daniel Garnero. ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos (Igor Rabelo) e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Zaracho e Igor Gomes (Patrick); Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

