Libertadores 2025: saiba onde assistir aos jogos do seu time e quanto terá de gastar

ESPN e Paramount+ competem pelas transmissões. Elas não poderão oferecer a mesma partida simultaneamente. Já a Globo, em todas as rodadas, precisará concorrer, necessariamente, com alguns dos outros dois players. A emissora carioca transmite dois jogos por rodada, no mesmo dia, dividido entre praças – São Paulo e Rio.

No caso da primeira rodada, nesta quarta-feira, 2, Talleres x São Paulo foi o jogo escolhido pela Globo em São Paulo, enquanto o Rio terá a estreia do Botafogo, contra o Universidad de Chile, no mesmo dia, a partir das 21h30 (de Brasília).