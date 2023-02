Libertadores: Atlético-MG e Fortaleza estreiam em fase prévia diante de rivais modestos

Atlético-MG e Fortaleza são os primeiros brasileiros a entrar em campo pela edição de 2023 da Copa Libertadores. Comandados por técnicos argentinos, as equipes precisam de resultados positivos na segunda etapa da fase prévia do torneio continental para seguir na luta por um posto na fase de grupos.

Nesta quarta-feira, às 21h30, o Atlético-MG visita o venezuelano Carabobo, em Caracas. O adversário é frágil, foi terceiro colocado no modesto Campeonato Venezuelano de 2022, mas vive boa fase. A partida de volta acontece no dia 1º de março, no mesmo horário, no Mineirão. Caso elimine a equipe da Venezuela, o time de Eduardo Coudet medirá forças com Millonarios, da Colômbia, ou Universidad Católica de Quito, do Equador.

A última temporada do Atlético-MG foi decepcionante. A equipe começou o ano com título da Supercopa, mas o trabalho de Antonio “Turco” Mohamed não emplacou e a saída foi o retorno de Cuca. A situação, no entanto, piorou. O time fracassou na Libertadores, caindo nas quartas de final para o Palmeiras mesmo tendo dois jogadores a mais em campo. No Brasileirão, sofreu para conquistar uma vaga no torneio continental.

Em 2023, o Atlético-MG apostou novamente em contratações. Com a saída de Cuca, o nome de consenso foi Eduardo Coudet, que estava no espanhol Celta de Vigo e deixou boa impressão no Inter em 2020. No Campeonato Mineiro, a campanha não empolga, e Hulk, em grande momento, será ausência no jogo de hoje após ter testado positivo para a covid-19.

Edenílson é um dos jogadores mais utilizados por Coudet. Foto: Pedro Souza / Atletico

POR MAIS HISTÓRIA

O Fortaleza, por sua vez, encara um estreante. O uruguaio Deportivo Maldonado pode não ter fama dentro de campo, mas nos balcões de negócios do futebol é bastante conhecido. A equipe se notabilizou como intermediária de acordos. O são-paulino Jonathan Calleri esteve vinculado à equipe por anos, sendo emprestado para diversos clubes. Entre brasileiros, Alex Sandro, hoje na Juventus, e Willian José, do Betis, também foram registrados pelo clube uruguaio antes de importantes transferências.

A estreia do Fortaleza na Libertadores será na quinta-feira, às 21h, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, cidade vizinha a Punta del Este. Um bom resultado longe de seus domínios dará à equipe de Juan Pablo Vojvoda mais tranquilidade para a partida de volta, no dia 2 de março, novamente às 21h, na Arena Castelão. Caso avance, o Fortaleza pega na próxima etapa o tradicional Cerro Porteño, do Paraguai, ou o chileno Curicó Unido.

Galhardo tem sido um dos destaques do Fortaleza neste início de temporada. Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza

O 2022 do Fortaleza ficou marcado por campanhas que começaram muito mal e terminaram razoavelmente bem. Na Libertadores, a eliminação parecia sacramentada ainda na fase de grupos, mas o time deu a volta por cima e chegou às oitavas de final. No Brasileirão, o rebaixamento era questão de tempo, mas o time finalmente engrenou e conquistou a vaga no torneio continental pelo segundo ano seguido.

Para 2023, o torcedor não quer que o Fortaleza volte a pregar peças e espera uma campanha consistente, entendo o limite do elenco. No Campeonato Cearense, o time já está classificado para a semifinal, enquanto na Copa do Nordeste é líder com folga do Grupo A.

NA CONTA

Para Atlético-MG e Fortaleza, avançar de fase também significa ganho financeiro. Pela segunda etapa, a Conmebol pagará US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões). Pela terceira, US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões). A ida para a fase de grupos garante ao menos mais US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões, na cotação atual). O campeão do torneio, se for brasileiro, poderá acumular em premiação entre US$ 28,05 milhões (R$ 145 milhões) e US$ 29,15 milhões (R$ 150,6 milhões).

ONDE ASSISTIR À 2ª FASE (JOGOS DE IDA) - LIBERTADORES 2023

21/02 (terça-feira)

19h - Nacional (PAR) x Sporting Cristal (PER) - Paramount+.

21h - Curicó Unido (CHI) x Cerro Porteño (PAR) - ESPN 4 e Star+.

22/02 (quarta-feira)

19h - El Nacional (EQU) x Independiente de Medllín (COL) - Paramount+.

21h - Boston River (URU) x Huracán (ARG) - ESPN 4 e Star+.

21h30 - Carabobo (VEN) x Atlético-MG - ESPN, Star+ e globoplay.

23/02 (quinta-feira)