Libertadores e Sul-Americana 2025: confira os potes para o sorteio dos grupos

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira, 7, os potes dos sorteios da fase de grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana, que acontecem daqui duas semanas, no próximo dia 17. Na primeira competição, quatro brasileiros estão entre os cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo.

Além destes, River Plate, classificado para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, Peñarol, Nacional e Racing se juntam no pote 1. Internacional e Fortaleza, os demais brasileiros já garantidos na fase de grupos, estão nos potes 2 e 3, respectivamente. Corinthians e Bahia, que ainda buscam uma vaga na fase de grupos, estão no pote 4. Confira a seguir:

POTE 1 : Botafogo , River Plate, Palmeiras , Flamengo , Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing



: , River Plate, , , Peñarol, Nacional, e Racing POTE 2 : Olimpia, LDU, Internacional , Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar



: Olimpia, LDU, , Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar POTE 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza , Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile



: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, , Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile POTE 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo e os quatro classificados da pré-Libertadores

A divisão dos potes é feita pelo ranking de clubes da Conmebol, divulgado no final de 2024. No sorteio da primeira fase, clubes do mesmo país não podem se enfrentar – portanto, Internacional e Fortaleza só podem cair nos grupos dos demais quatro cabeças de chave. A única exceção para essa regra são os classificados da pré-Libertadores. Neste caso, Corinthians e Bahia não tem restrições de chaves.

Publicidade

Campeão da Libertadores, Botafogo é cabeça de chave no sorteio da fase de grupos. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Eventualmente, o Corinthians, por exemplo, pode cair no mesmo grupo de Palmeiras ou São Paulo, caso consiga eliminar o Barcelona de Guayaquil, na próxima semana, na Neo Química Arena. Na ida, a equipe de Ramón Díaz perdeu a ida por 3 a 0 e precisa devolver o placar para, ao menos, decidir a disputa nos pênaltis. O Bahia, por sua vez, encara o Boston River e empatou na ida, sem gols.

Sul-Americana

Na outra competição, cenário semelhante para os brasileiros. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro, pelo ranking, são cabeças de chave e estão no pote 1. Vasco e Vitória, estão no 2 e 3, respectivamente, e não podem se cruzar na primeira fase. Corinthians e Bahia, se forem eliminados na Libertadores, entram no pote 4. E nesse cenário, assim como na outra competição, podem cruzar com os demais brasileiros no sorteio.

POTE 1 : Atlético-MG , Fluminense , Grêmio , Independiente, Cruzeiro , Lanús, Defensa y Justicia, América de Cali

: , , , Independiente, , Lanús, Defensa y Justicia, América de Cali POTE 2 : Guaraní, Paletino, Caracas, Vasco , Huracán, Universidad Católica, Unión Española, Godoy Cruz

: Guaraní, Paletino, Caracas, , Huracán, Universidad Católica, Unión Española, Godoy Cruz POTE 3 : Once Caldas, Racing, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Academia Puerto Cabello, Cerro Largo-URU

: Once Caldas, Racing, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Academia Puerto Cabello, Cerro Largo-URU POTE 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José e os quatro eliminados na pré-Libertadores