Libertadores e Sul-Americana: confira os duelos das quartas de final

A fase de oitavas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana terminou nesta quinta-feira. Definidos os classificados, conhecemos os confrontos da próxima fase dos torneios continentais.

Os jogos de ida acontecem entre 22 e 24 de agosto, enquanto os duelos de volta serão celebrados entre 29 e 31 do mesmo mês. As datas e horários exatos serão divulgados nos próximos dias, diante das escolhas das emissoras que transmitem o torneio.

Na Libertadores, são três equipes brasileiras ainda na disputa pela “Glória Eterna”. De um lado da chave, o Palmeiras medirá forças com o Deportivo Pereira, da Colômbia. Quem passar fará as semifinais com Boca Juniors ou Racing.

Na outra chave, o Internacional vai encarar a altitude de La Paz para tentar superar o Bolívar. Na semifinal, o vencedor desse duelo encara Fluminense ou Olimpia.

Quem vai erguer a taça da Libertadores no Rio de Janeiro. Foto: Cesar Olmedo/ Reuters

Boca Juniors x Racing

Deportivo Pereira x Palmeiras

Bolívar x Internacional

Fluminense x Olimpia

Sul-Americana

Na Sul-Americana, são cinco brasileiros na próxima etapa. O Botafogo, líder do Brasileirão, enfrenta o Defensa y Justicia. Se passar pelo time argentino, a equipe alvinegra vai pegar São Paulo ou LDU.

No lado oposto da tabela, o Corinthians encara o Estudiantes de La Plata, enquanto Fortaleza e América-MG fazem um duelo brasileiro.