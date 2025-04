Libertadores e Sul-Americana ganham ação da Conmebol contra racismo, discriminação e violência

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta terça-feira, uma ação especial para a rodada de abertura da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana na tentativa de erradicar o racismo, a discriminação e a violência em seus torneios.

A primeira ação da campanha mostrou os jogadores das duas equipes, em todas as partidas, após o sorteio no campo, se posicionarem em uma meia-lua no círculo central, com o árbitro no meio de frente para as câmeras.

Este ato de 20 segundos foi seguido por um apito simbólico, marcando o início de uma mensagem de repúdio a todas as formas de discriminação, racismo e violência.

Partida entre Cerro Porteño e Bolívar, do grupo do Palmeiras, teve momento contra o racismo antes do apito inicial. Foto: @CONMEBOL via X