Libertadores feminina: Palmeiras x Boca na final contrasta crescimento dos clubes com patrocínios

Dois gigantes do futebol sul-americano, Palmeiras e Boca Juniors decidem o título da Copa Libertadores feminina com contrastes no que diz respeito ao investimento de parceiros. Na final que acontece nesta sexta-feira, às 19h, em jogo único no Equador, o time brasileiro entra em campo com cinco patrocinadores na camisa (Betfair, Cimed, Cartão de Todos, Fam e Crefisa) contra nenhum da equipe argentina. A partida terá transmissão pelo SporTV, pela Pluto TV e pela página oficial da Conmebol no Facebook.

“O futebol feminino cada dia se torna uma ferramenta mais potente de exposição e marketing. A competitividade aumentou, os times estão investindo mais e se destacando em cenário nacional e internacional, consequentemente, sendo mais abraçados por transmissões e conquistando interesse dos torcedores. Para nós é excelente ultrapassar as fronteiras e se expor para os mais diversos públicos”, afirmou Victor Oliveira, gerente de comunicação do Cartão de Todos.

Além do Palmeiras, os outros dois times brasileiros que participaram da Libertadores também apresentaram diversos patrocinadores. O Corinthians contou com seis: BMG, Spani Atacadista, Vitaminas Neo Química, Uni Drummond, Totvs e Galera.bet. A Ferroviária detém nove marcas: Estrella Galicia, Unimed, ADN, IMMES, Hiper Saúde, Alamedas Residencial, Esure, CEC BRA e DrogaVen.

Esse é o ano em que mais marcas estão estampadas nas camisas dos 16 times que participaram da competição. Se até alguns anos atrás era impossível imaginar que as marcas pudessem anunciar nas equipes femininas, hoje os espaços estão concorridos em razão da procura e exposição que esses uniformes têm no cenário internacional. São 98 patrocinadores no total.

Ary Borges (c) comemora o gol da classificação do Palmeiras para enfrentar o Boca Juniors na final da Libertadores Foto: Rolando Enríquez / EFE

“Podemos observar que há mais interesse das companhias em apoiar as equipes de futebol feminino. A modalidade está entrando no radar das grandes empresas e conseguimos assistir ao desenvolvimento dentro e fora das quatro linhas. Esse crescimento da categoria não é apenas algo momentâneo, é algo que veio para ficar”, disse Armênio Neto, especialista em geração de receitas na indústria esportiva.

Para Fabio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, principal organizadora do Brasil Ladies Cup, torneio internacional que terá a segunda edição em novembro, a solidificação comercial da categoria impulsiona os investimentos dos times no esporte.

“Por causa do fortalecimento do futebol feminino, observamos um grande número de companhias interessadas em apoiar a categoria. Essas parcerias conquistadas pela modalidade impulsionam o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo. Grande exemplo disso é a quantidade de novos acordos sendo celebrados por equipes do futebol brasileiro”, explicou.

O Palmeiras retomou o projeto do futebol feminino em 2019 e vai para sua quarta final. A participação na competição continental nesta temporada foi a primeira da equipe alviverde.

Na semifinal, o Palmeiras superou o América de Cali, da Colômbia, por 1 a 0, com gol de Ary Borges. São cinco vitórias na campanha, com 15 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe alviverde é dona da melhor defesa e do segundo melhor ataque da Libertadores.

“Sabemos da importância da competição. Temos de dar o nosso melhor. Trabalhamos muito e nos preparamos bem. Agora, estamos na final e vamos fazer o melhor para ganhar”, afirmou a lateral-esquerda Katrine.

A Libertadores Feminina vai pagar uma premiação recorde para quem vencer o torneio: US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões). O valor representa um aumento significativo em relação à edição anterior, em que o campeão recebeu US$ 85 mil (R$ 445 mil). Já o vice-campeão, que recebia US$ 50 mil (R$ 261,9 mil), agora levará a quantia de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões). A mudança nos valores da premiação da Conmebol aconteceu depois de três anos com as mesmas cifras.