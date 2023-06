Libertadores: o que está em jogo na última rodada da fase de grupos?

A fase de grupos da Copa Libertadores chega à sua rodada decisiva nesta semana. Nove equipes já estão garantidas nas oitavas de final, mas outras 14 ainda lutam para selar seu destino na principal competição continental. Entre os brasileiros, apenas Palmeiras e Athletico-PR estão certos na próxima etapa e lutam apenas para definir em que posição chegarão ao desafio das oitavas.

Flamengo, Inter, Fluminense e Atlético-MG jogam com a responsabilidade de honrar suas tradições e não falhar na meta de classificação. Os quatro têm condições encaminhadas. Somente o Corinthians caiu precocemente entre os times do País e ainda atua por uma vaga para os playoffs da Sul-Americana. O técnico Vanderlei Luxemburgo acena em mandar a campo um time misto para se dedicar ao Brasileirão. Veja como está a situação de cada grupo:

Grupo A - Flamengo em alerta para não cair precocemente

Racing - 10 pontos (Classificado) Flamengo - 8 Ñublense - 5 Aucas - 4 (Eliminado)

Quarta-feira (28/06) - 21h30

Flamengo x Aucas - Globo e Paramount+

Racing x Ñublense - Paramount+

Atual campeão da Libertadores e garantido no próximo Mundial de Clubes, o Flamengo é o segundo colocado da chave e precisa de um empate com o equatoriano Aucas para garantir a vaga nas oitavas. Para avançar na liderança, o time rubro-negro terá de vencer, torcer por um tropeço do Racing e ainda ficar de olho no saldo de gols, que favorece os argentinos (3 a 2). NO fim de semana, a equipe ganhou do Santos no Brasileirão. Seus jogadores rendem mais nas Copas.

Jorge Sampaoli ainda não está satisfeito com o nível de atuação do Flamengo. Foto: Andre Coelho/ EFE

Grupo B - Inter tenta se desvencilhar de chave embolada

Independiente Medellín - 10 pontos Internacional - 9 Nacional de Montevidéu - 8 Metropolitanos - 0 (Eliminado)

Quarta-feira (28/06) - 19h

Inter x Independiente Medellín - Paramount+

Nacional x Metropolitanos - ESPN e Star+

O Internacional não terá vida fácil para garantir a classificação às oitavas de final, mas não depende de ninguém para avançar na primeira colocação do grupo. Diante do líder colombiano, basta uma vitória simples para os comandados de Mano Menezes conquistarem o objetivo. Uma derrota ou empate fará com que os colorados torçam por uma vitória inédita do venezuelano Metropolitanos sobre o Nacional em Montevidéu.

Mano Menezes conseguiu recuperar a confiança do elenco e defende invencibilidade em busca de vaga. Foto: Gastón Britos/ EFE

Grupo C - Palmeiras classificado quer avançar em 1º

Bolívar - 12 pontos (Classificado) Palmeiras - 12 (Classificado) Barcelona de Guayaquil - 3 (Eliminado) Cerro Porteño - 3 (Eliminado)

Quinta-feira (29/06) - 21h

Palmeiras x Bolívar - ESPN e Star+

Barcelona x Cerro Porteño - Paramount+

Palmeiras e Bolívar já estão garantidos nas oitavas de final da Libertadores, mas decidem entre si quem avançará na ponta do Grupo A e também na classificação geral do torneio, que dará a vantagem de jogar como mandante em todos os jogos até a semifinal. Os comandados de Abel Ferreira precisam de uma vitória simples no Allianz Parque para ficar com o posto. São favoritos. Já os bolivianos atuam pelo empate. Barcelona e Cerro Porteño decidem em Guayaquil quem vai para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Palmeiras, de Abel Ferreira, vive instabilidade e perdeu seus dois últimos compromissos. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

Grupo D - Fluminense está muito perto de garantir a vaga

Fluminense - 9 pontos River Plate - 7 Sporting Cristal - 7 The Strongest - 6

Terça-feira (27/06) - 21h

River Plate x The Strongest - ESPN e Star+

Fluminense x Sporting Cristal - Paramount+

Mais uma chave embolada na rodada decisiva. O Fluminense, de Fernando Diniz, tem garantida pelo menos a vaga na Copa Sul-Americana, mas seria decepcionante não avançar após um início promissor no torneio. Para terminar na ponta, um empate basta, desde que o River Plate não vença o Strongest por seis gols de diferença.

Uma eliminação só acontecerá caso o time das Laranjeiras perca para o Sporting Cristal e haja vencedor no confronto entre argentinos (que precisariam nesse cenário de uma vitória simples) e bolivianos (que necessitariam de um triunfo que elimine a diferença de saldo de gols favorável ao Fluminense - 4 a 0).

Sem inspirar mais tanta confiança, Diniz tem a responsabilidade de não deixar tropeços recentes se repetirem. Foto: Juan Mabromata/ AFP

Grupo E - Eliminado, Corinthians tem chance de ir para a Sul-Americana

Argentinos Juniors - 11 pontos (Classificado) Independiente del Valle - 9 (Classificado) Corinthians - 4 (Eliminado) Liverpool - 4 (Eliminado)

Quarta-feira (28/06) - 21h30

Corinthians x Liverpool - Globo, ESPN e Star+

Independiente del Valle x Argentinos Juniors - Paramount+

O Corinthians já está fora da Libertadores, mas precisa de um empate para garantir um posto nos playoffs da Copa Sul-Americana. Não é o que o time queria. Se perder, fica fora das competições continentais e se concentrará em se livrar da degola do Brasileirão e tentar o título da Copa do Brasil. Em Quito, o Del Valle precisa vencer o Argentinos Juniors para avançar na ponta. O time que apresentou Maradona ao mundo, por sua vez, sabe que o empate o beneficia e deve jogar com o regulamento debaixo do braço.

Vanderlei Luxemburgo deve levar time reserva a campo para enfrentar o Liverpool-URU. Foto: Rodolfo Buhrer/ Reuters

Grupo F - Nas oitavas, Boca Juniors pode até empatar para ser 1º

Boca Juniors - 10 pontos (Classificado) Deportivo Pereira - 7 Monagas - 5 Colo-Colo - 5

Quinta-feira (29/06) - 19h

Boca Juniors x Monagas - Paramount+

Colo-Colo x Deportivo Pereira - ESPN e Star+

A tabela da rodada decisiva do Grupo F é favorável aos tradicionais Boca Juniors e Colo-Colo. Um empate garante aos argentinos a liderança, mas uma vitória argentina, de quebra, encaminha a vida dos chilenos, que precisariam de um triunfo simples em casa para carimbar o passaporte às oitavas.

Para avançar, o colombiano Deportivo Pereira precisa arrancar ponto do Colo-Colo em Santiago e secar um pouco o Monagas, que terá de bater o Boca em Buenos Aires para seguir e ainda torcer para que os chilenos vençam seu jogo por uma curta vantagem. Nessa chave, o saldo de gols é essencial. O Boca aparece com 3, Deportivo Pereira tem 0, o Monagas, -1, e o Colo-Colo, -2.

Grupo G - Felipão busca 1ª vitória no Atlético-MG para passar sem sustos; classificado, Athletico-PR joga por simples triunfo

Athletico-PR - 10 pontos (Classificado) Atlético-MG - 9 Libertad - 6 Alianza Lima - 4 (Eliminado)

Terça-feira (27/06) - 19h

Athletico-PR x Alianza Lima - ESPN e Star+

Libertad x Atlético-MG - ESPN e Star+

Classificado, o Athletico-PR precisa de uma vitória simples sobre o frágil Alianza Lima para garantir a ponta do Grupo G. Já o Atlético-MG tem o empate a seu favor para avançar, mas a liderança só virá com vitória em Assunção e tropeço dos paranaenses em Curitiba ou empate na capital paraguaia e derrota do xará brasileiro.

Para chegar às oitavas, o Libertad precisa ganhar por dois gols de diferença para derrubar os comandados de Felipão, que ainda não venceu no novo clube. Já o Alianza Lima ainda sonha com um lugar na Sul-Americana e só interessam o triunfo em Curitiba e um tropeço do Libertad.

Felipão trocou o cargo de diretor do Athletico-PR pelo posto de treinador do Atlético-MG. Foto: Pedro Souza / Atletico

Grupo H - Olimpia e Atlético Nacional de olho na liderança

Olimpia - 11 pontos (Classificado) Atlético Nacional de Medellín - 10 (Classificado) Melgar - 4 (Eliminado) Patronato - 3 (Eliminado)

27/06 (terça-feira) - 21h

Olimpia x Melgar - Paramount+

Atlético Nacional x Patronato - ESPN e Star+

Olimpia e Atlético Nacional estão nas oitavas de final e, a depender dos frágeis adversários, manterão suas posições. Aos paraguaios, uma vitória basta para determinar a liderança. Os colombianos podem chegar à ponta com um empate, desde que os tricampeões continentais sejam goleados por seis gols de diferença. Uma vitória facilitará o caminho para o time de Paulo Autuori, mas ainda assim é necessário um tropeço dos paraguaios. Melgar e Patronato tentam arrancar pontos dos times tradicionais da chave para arranjar um lugar na Sul-Americana.

Copa Sul-Americana: como está a situação dos times brasileiros?

Botafogo, Red Bull Bragantino e Goiás precisam vencer para garantir a classificação às oitavas sem depender de combinação de resultados. O Fortaleza já carimbou o passaporte. Ao São Paulo, basta o empate para ficar em primeiro. O Santos, por sua vez, disse adeus ao torneio na rodada anterior. O América-MG joga suas últimas fichas no Grupo F, necessitando de uma vitória sobre o Peñarol, em Montevidéu, e torcendo para o Millonarios perder para o Defensa y Justifica, na Argentina. Saiba datas, horários e onde assistir aos jogos da 6ª rodada: