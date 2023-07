Libertadores pode ter Palmeiras x Atlético-MG pela 3ª vez seguida e Fla-Flu; veja potes

Os times que se classificaram às oitavas de final da Libertadores conhecem nesta quarta-feira, 5, seus adversários no mata-mata. A Conmebol realiza o sorteio às 13h (de Brasília), em sua sede em Luque, no Paraguai. O Brasil tem seis representantes em busca do título continental deste ano: Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense, Internacional, Atlético-MG e Flamengo.

Palmeiras, Internacional,, Athletico-PR e Fluminense se classificaram na primeira posição de suas chaves, enquanto Flamengo e Atlético-MG ficaram na segunda colocação. Os líderes dos grupos terão a vantagem de decidir os confrontos em casa nas oitavas de final. Nas etapas seguintes, a pontuação conquistada na fase inicial vai determinar quem terá esse privilégio.

Em busca de seu quarto título continental, o Palmeiras garantiu a melhor campanha geral pela quinta vez nos últimos seis anos e jogará como mandante todas as partidas de volta se avançar ao menos até a semifinal. A final, cabe lembrar, é disputada em jogo único e em campo neutro. Neste ano, será no Maracanã, em novembro.

Palmeiras fez o melhor campanha da primeira fase da Libertadores e busca o seu quarto título continental Foto: Sebastiao Moreira/EFE

Pote 1: times que avançaram na liderança

Racing-ARG

Internacional

Palmeiras

Fluminense

Independiente del Valle-EQU

Boca Juniors-ARG

Athletico-PR

Olimpia-PAR

Pote 2: times que se classificaram em 2º lugar

Flamengo

Nacional-URU

Bolívar-BOL

River Plate-ARG

Argentinos Juniors-ARG

Deportivo Pereira-COL

Atlético-MG

Atlético Nacional-COL

No sorteio, obrigatoriamente um primeiro colocado de grupo enfrenta um time que ficou em segundo lugar. Não há impedimentos sobre partidas entre times do mesmo país ou que estiveram na mesma chave ao longo da fase de grupos.

As equipes do pote 1 somam 15 títulos, enquanto as do pote 3 têm 14 conquistas de Libertadores. Há a possibilidade de reencontro de rivais. O Palmeiras, por exemplo, pode duelar com o Atlético Mineiro pela terceira edição seguida. Nas últimas duas, na semifinal e, antes, nas quartas, os paulistas levaram a melhor.

Existe a chance de um clássico nas oitavas. Flamengo e Fluminense já se enfrentaram nas finais do Campeonato Carioca e nas oitavas da Copa do Brasil e podem novamente duelar. Na primeira decisão, o time das Laranjeiras levou a melhor, enquanto no torneio nacional, os rubro-negros comemoraram. A Libertadores, portanto, pode ter um tira-teima entre os comandados de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli.

Flamengo é o atual campeão da Libertadores Foto: Fernando Vergara / AP

Também é possível que aconteça a reedição das duas últimas finais: Athletico-PR x Flamengo ou Palmeiras x Flamengo. O mata-mata conta, também, com argentinos, habitualmente pedra no sapato dos brasileiros, que, porém, têm sobressaído nos últimos anos. River Plate e Argentinos Juniors estão no pote 2 e podem cruzar os caminhos de Internacional e Athletico-PR.

O Internacional, aliás, é o representante brasileira com mais estrangeiros em seu elenco. A equipe, que possui sete jogadores de outros países, conta com Enner Valencia, equatoriano recém-contratado, como a maior esperança de gols para a temporada. O atacante de 33 anos foi apresentado com festa para a torcida colorada e chega com status de craque do plantel.

“Com a contratação do Valencia, adicionamos ao elenco o terceiro jogador com mais gols anotados no continente europeu neste ano”, orgulha-se o presidente Alessandro Barcellos. “Além do alto nível técnico do atleta, sabemos que agregará fora das quatro linhas como uma liderança. O clube tem uma trajetória de ótima recepção com atletas estrangeiros e esperamos que, ao lado do time qualificado que possuímos, o novo reforço nos ajude a alcançar os objetivos da temporada”.