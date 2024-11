Líder de organizada do Rosario Central é morto a tiros na Argentina

O líder da barra brava do Rosario Central, Andrés ‘Pillín’ Bracamonte, foi morto a tiros na noite deste sábado, 9, em Santa Fe, na Argentina. A ação aconteceu próximo do estádio Gigante de Arroyito, casa do clube, onde pouco antes o time havia perdido por 1 a 0 para o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino.

Outro integrante da barra brava chamado Daniel Atardo, considerado mão direita de Pillín, também morreu em decorrência dos disparos. Ambos foram levados ao Hospital Provincial del Centenario, mas não resistiram. Segundo publicou o portal argentino Infobae, os dois estavam em uma caminhonete Chevrolet S10 quando foram atacados. Testemunhas disseram ter ouvido entre sete e dez disparos. No momento do crime, havia pessoas ainda deixando o estádio e outras frequentavam um tradicional bar próximo dali. O promotor Alejandro Ferlazzo analisou a cena do crime e já solicitou à divisão de homicídios da polícia local os testemunhos ouvidos e imagens das câmeras de segurança.

Esta não foi a primeira vez que Pillín foi alvo de um ataque. Em agosto, ele já havia sido baleado, também próximo do estádio do Rosario Central, após um clássico contra o Newell’s Old Boys. Na época, dois sujeitos em uma moto dispararam contra ele. Um tiro o atingiu de raspão nas costas, e outro feriu sua namorada.

O líder da barra brava também era julgado de violência de gênero. O Ministério Público da Argentina pediu prisão de dois anos para Pillín sob argumento de que ele agrediu a ex-namorada. As denúncias de ameaças foram feitas em 2018.

A polícia local investiga a barra brava do Rosario. Segundo o Infobae, uma organização criminosa responsável por venda de drogas na região Noroeste da cidade tenta cooptar torcidas organizadas. Suspeitas iniciais apontam que o assassinato de Pillín seria uma forma de tomar a organização da torcida.

Investigações também apontam que isso tem relação com outro assassinato, que aconteceu em 1º de outubro, quando Samuel Medina, também integrante da barra, foi morto com 16 tiros. Ele era genro de Ariel Máximo, considerado um líder da facção ‘Los Monos’.

Andrés 'Pillín' Bracamonte comandava a barra brava do Rosario há 25 anos e era visto como 'obstáculo' para que narcotráfico aparelhasse a estrutura da torcida. Foto: Reprodução/X

Uma reação a esse homicídio aconteceu no jogo entre Rosario Central e Banfield. Após o time abrir o placar, a barra brava estourou rojões e estendeu uma bandeira em homenagem a Medina. Na partida seguinte em casa, contra o Barracas, uma pessoa supostamente relacionada a facção Los Monos foi agredida no setor ocupado pela barra. O Rosario Central ainda não se pronunciou sobre a morte dos integrantes de sua torcida. Pillín foi uma das lideranças da barra brava por 25 anos.

A cidade de Rosario vive uma guerra do narcotráfico entre facções. Em março desde ano, o município de 1,3 milhões de habitantes chegou a paralisar atividades após uma série de homicídios. A onda de violência foi provocada por operações de revistas surpresas em cadeias da região.

A cidade é berço de Messi e Di María. O primeiro passou pela base do Newell’s antes de mudar-se para Barcelona, enquanto o segundo chegou a jogar profissionalmente no Rosario Central.