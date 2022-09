Liga das Nações da Uefa: saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira

A Liga das Nações da Uefa chega à sua quinta rodada nesta semana. Pela Liga A, divisão de elite do torneio europeu, importantes duelos marcam a última Data Fifa antes da realização da Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro e oporá os principais conjuntos nacionais. Saiba onde assistir aos principais duelos desta quinta-feira, envolvendo seleções dos Grupos 1 e 4.

FRANÇA X ÁUSTRIA

A seleção francesa, atual campeã mundial, vem com muitos desfalques para o duelo desta quinta-feira, às 15h45, pelo Grupo 1. A equipe de Kylian Mbappé é lanterna, com apenas dois pontos e corre risco de rebaixamento para a Liga B. A Áustria, por sua vez, está na terceira colocação, com quatro pontos e vê nesse duelo a chance de afundar os rivais e seguir sonhando com a classificação para a fase final.

David Alaba é o principal nome da seleção austríaca. Foto: Robert Jäger/ AFP

O jogo entre França e Áustria acontece no Stade de France, em Saint-Denis, e terá transmissão do SporTV.

CROÁCIA X DINAMARCA

Líderes do Grupo 1, Croácia e Dinamarca enxergam a partida desta quinta-feira, às 15h45, como um verdadeiro tira-teima. As duas seleções são apontadas como possíveis surpresas para a Copa do Mundo. Enquanto os croatas foram vice-campeões na Rússia-2018, os dinamarqueses foram destaque na última Eurocopa e prometem repetir a dose no Catar. A Dinamarca é a primeira colocada do Grupo com nove pontos, já a Croácia tem sete, em segundo lugar.

Simon Kjaer e Christian Eriksen se preparam para duelo da Liga das Nações. Foto: Liselotte Sabroe/ AFP

O jogo entre Croácia e Dinamarca está agendado para o estádio Maksimir, em Zagreb, e terá transmissão do SporTV 3.

POLÔNIA X HOLANDA

Polônia e Holanda vivem momentos distintos na Liga das Nações. Enquanto os comandados de Louis Van Gaal lideram o Grupo 4, com 10 pontos, o time de Robert Lewandowski aparece em terceiro, com modestos quatro pontos, com risco de rebaixamento para a Liga B.

Holofotes do jogo entre Polônia e Holanda estarão voltados para Robert Lewandowski. Foto: Leszek Szymanski/ EFE

O duelo entre Polônia e Holanda acontece nesta quinta-feira, às 15h45, no estádio Nacional, em Varsóvia. O SporTV 2 transmite a partida ao vivo.

BÉLGICA X PAÍS DE GALES

A “geração belga” pode estar vivendo seus últimos momentos de prestígio e espera recuperar a estabilidade antes do Mundial do Catar. O adversário desta quinta-feira, porém, não deve oferecer muita resistência. País de Gales, apesar de conquistar vaga na Copa na repescagem, não é uma seleção capaz de lutar pela classificação e corre enormes riscos de queda para a Liga B. Os belgas ocupam a vice-liderança do Grupo 4, com sete pontos. Os galeses estão na lanterna, com somente um.

Eden Hazard e Kevin De Bruyne são os grandes nomes da seleção belga. Foto: Stephanie Lococq/ EFE

A partida entre Bélgica e País de Gales terá seu início às 15h45 e será disputada no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, com transmissão da ESPN.