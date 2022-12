Liga Forte Futebol aprova proposta de investimento apresentada pela XP

A Liga Forte Futebol (LFF) aprovou por unanimidade a proposta de investimento de um grupo de investidores americanos. A decisão foi tomada de forma unânime em Assembleia Geral e a mediação do negócio está sendo realizada pela XP Investimentos.

Em nota oficial, o bloco de clubes afirmou que “a proposta aprovada é válida para os clubes da LFF de forma independente e também para uma eventual liga única de 40 clubes, caso ocorra uma unificação”. Ainda de acordo com o pronunciamento, a expectativa é que a negociação de investimentos seja concluída em até 90 dias. O nome do investidor, no entanto, foi mantido em sigilo.

“ É de total interesse dos investidores uma liga onde haja muito mais equilíbrio e tivemos reforçada essa percepção hoje”, explicou Yuri Romão, presidente do Sport.

A LFF surgiu com a proposta de criar uma liga de futebol brasileiro unificada. Usando a Premier League como norte, o grupo defende uma distribuição mais equilibrada das receitas como um ponto de partida para a criação de uma liga nacional.

“Acredito que esse modelo consolida o trabalho que vínhamos conversando há meses, além de ser o mais igualitário. Estamos falando de uma proposta que não é amarrada, mas que desde já garante receitas para os clubes envolvidos, de forma igualitária e com perspectivas de investimento. Hoje demos um passo importante para a criação da Liga, que foi a assinatura de 26 agremiações, mas continuaremos com o objetivo de que todas as 40 também assinem. É um movimento que tem de tudo para se assemelhar com o que já acontece em outras grandes ligas do mundo, como Premier League e La Liga”, afirma o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza.

“As propostas apresentadas foram concretas e tiveram um norte, com a possibilidade de ampliar recursos para as equipes das séries A e B, e também alguma receita para os times da Série C. É o momento também de iniciarmos um processo de novas conversas, a fim de ampliar este movimento para todos os 40 clubes”, diz Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

Além da proposta de investimento, a reunião realizada na sede do Fluminense também formalizou o ingresso do ABC ao grupo. Ao todo, são 26 equipes que integram a LFF: ABC, Athletico PR, Atlético MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Vila Nova e Tombense.