Lille x Borussia Dortmund na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Quem avançar do duelo entre alemães e franceses encara o Barcelona nas quartas de final. O time de Hansi Flick contou com o brilhantismo de Raphinha e Lamine Yamal para avançar diante do Benfica nesta terça-feira e retornar às quartas pelo segundo ano consecutivo.

Dono da casa, o Lille ocupa a quinta posição na tabela da Ligue 1 – o Campeonato Francês – e busca a classificação às quartas. Se conquistar o feito, será a melhor campanha da equipe na história da competição, superando as marcas das temporadas 2021/2022 e 2006/2007, em que chegou até as oitavas de final.